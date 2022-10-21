Independent: британские банки продовольствия бьют тревогу —слишком большой спрос на помощь

Благотворительный фонд The Trussell Trust, который занимается банками продовольствия, опубликовал призыв о помощи. Как пишет The Independent, из-за кризиса и инфляции британцам не хватает денег на привычную еду, и спрос на продуктовую помощь вырос так, что фонд не справляется и просит о пожертвованиях.

Банки продовольствия Великобритании столкнулись с большим дефицитом на фоне высокого спроса, пишет The Independent. Благотворительный фонд The Trussell Trust, который поддерживает сеть из 1300 банков продовольствия, опубликовал призыв о помощи, предупреждая, что «рост цены на жизнь подпитывает цунами нужды в продовольственных банках».

В августе и сентябре этот фонд передал на 46% больше пакетов экстренной продовольственной помощи, чем в то же время 2021 года. Впервые там обнаружили столь большой разрыв между пожертвованиями и раздаваемой едой. В ближайшие полгода фонду потребуется раздать около 1,3 млн пакетов экстренной еды, которые рассчитаны на то, чтобы три дня прокормить семью.

В итоге теперь банкам продовольствия нужно закупать втрое больше еды, чем год назад. Причём за этот год они купили примерно 1,4 тыс. тонн еды. Их траты выросли вдвое. Как отмечают управляющие, британцы сталкиваются с ростом цен на энергоносители, инфляцией и возможной рецессией.

Как показало исследование группы Which?, британцы меняют своё поведение при покупке и потреблении продуктов. Цены на продукты выросли на 14,6%. Опрос показал, что из тех, кто признался, что испытывает финансовые трудности, половина отметили, что им не хватает еды. Одна жительница Лондона и вовсе сообщила, что ей приходится делать выбор между отоплением и едой, и она выбирает тепло, поэтому покупает только ту еду, что ей нужна, и сократила её количество. Например, на завтрак она пьёт чай и, если голодна, то добавляет стакан тёплого молока и тост.

По данным опроса, порядка 6,3 млн британцев недоедают из-за инфляции. И 24,3 млн человек приходится есть продукты худшего качества, пишет The Independent.