DT: «викторианский уровень бедности» — каждый седьмой британец вынужден пропускать приём пищи

14% работающих британцев вынуждены пропускать приём пищи или какое-то время обходиться без еды в целях экономии — отказываться от еды приходится и такому же числу неработающих жителей Великобритании, передаёт The Daly Telegraph. Результаты опроса, проведённого по заказу Конгресса профсоюзов (TUC), также показали, что 44% британцев вынуждены урезать свои расходы на питание. В организации предупредили, что без роста зарплат и пособий стране грозит «викторианский уровень бедности».

Великобритания у порога «викторианского уровня бедности», учитывая, что каждый седьмой житель страны вынужден пропускать приёмы пищи в целях экономии из-за заметно возросшей стоимости жизни, сообщает The Daily Telegraph.

Проведённый в конце сентября по заказу Конгресса профсоюзов (TUC) Великобритании опрос показал, что 14% работающих британцев вынуждены пропускать приём пищи или какое-то время обходиться без еды. При этом в 47 парламентских округах число тех, кто вынужден голодать из-за кризиса, доходит до 20% и даже выше.

Исследование также показало, что доля британцев, пропускающих приём пищи, одинакова и для тех, кто работает, и для безработных — 14%.

Генеральный секретарь британского конгресса профсоюзов Фрэнсис О'Грейди заявил, что опрос свидетельствует о «чрезвычайной ситуации, связанной со стоимостью жизни в Великобритании».

По его словам, на данный момент миллионы семей по всей стране испытывают трудности при покупке даже самого необходимого, а теперь вынуждены жить в неопределённости относительно того, смогут ли оплачивать счета за электроэнергию. Он указал на планы британских властей сократить программу субсидирования затрат на оплату электроэнергии с апреля.

«Счета за продукты питания и электроэнергию растут, а реальная заработная плата резко падает. Если мы не добьёмся повышения заработной платы во всей экономике — и не обеспечим рост пособий в соответствии с инфляцией — нам грозит викторианский уровень бедности», — предупредил О'Грейди.

Результаты исследования также показали, что 44% британцев вынуждены урезать свои расходы на питание. Как отмечает издание, эти данные получены на фоне «растущих счетов за электроэнергию, стагнации заработной платы и увеличения стоимости жизни» по всему Соединённому Королевству.

The Daily Telegraph напоминает, что, по данным благотворительной организации Food Foundation, в сентябре почти каждая пятая семья с низким доходом столкнулась с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. А на этой неделе было опубликовано дополнительное исследование, которое показало, что 4 млн детей живут в семьях, которые в течение последнего месяца ели меньше, чем обычно, или пропускали приёмы пищи.