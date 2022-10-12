Independent: британский шеф-повар Джейми Оливер призывает обеспечить больше школьников бесплатным питанием

Как заявил популярный британский шеф-повар Джейми Оливер, который принял участие в совместной кампании, организованной изданием The Independent и благотворительным продуктовым фондом The Food Foundation, необходимо оказать помощь детям из бедных семей, которые в условиях усугубляющегося кризиса всё чаще не могут принести с собой в школу еду и не имеют денег, чтобы позволить себе купить что-то на обед.



Он призвал британское правительство принять дополнительные меры для того, чтобы как можно больше учеников могли претендовать на бесплатное школьное питание. По словам Оливера, самые уязвимые слои британского общества вынуждены бороться за то, чтобы их не исключали из списков на получение дотаций, говорится в статье.

По действующим нормам, общий доход домохозяйств должен составлять менее £7400 в год, не считая пособий, чтобы дети из этих семей могли получать бесплатное школьное питание. В общей сложности около 2 млн школьников в Англии сейчас имеют право на участие в данной программе. Однако, по данным благотворительных организаций, ещё около 800 тыс. детей из бедных семей формально лишены этой жизненно важной поддержки, поясняется в статье.

Между тем около 800 тыс. детей должны были бы получать бесплатное школьное питание, но не получают его до сих пор, констатировал шеф-повар: «И на этих родителей оказывается огромное давление», — заявил он. По словам Оливера, это вопрос «справедливости», когда в британских школах приходится наблюдать, как дети прыгают на стены, потому что вместо завтрака выпили только энергетический напиток, или, наоборот, засыпают в классе, потому что они вообще ничего не ели.



Он также отметил, что крайне важно создать среду, в которой у каждого ребенка есть возможность преуспеть в школе: «Мы знаем, что дети, которые обедают и завтракают, лучше учатся. Их уровень образования выше. Они работают лучше, им платят больше, и они более продуктивны. Однако до сих пор никто не воспринял это всерьёз», — подчеркнул Оливер.



Как показало совместное расследование, проведённое журналистами британских изданий The Independent и The Evening Standard, некоторым детям даже пришлось воровать продукты из магазинов и из школьных столовых, чтобы как-то достать себе еду в период, когда Великобритания переживает кризис роста стоимости жизни, говорится в статье.



По мнению Оливера, изменение нормы предельных доходов семьи так, чтобы это позволило большему количеству детей получать бесплатное школьное питание, позволит также привлечь в эту индустрию дополнительные средства, которые действительно помогут гарантировать гораздо лучшее обслуживание в 26 тыс. школ страны. Он также раскритиковал действующие в Англии стандарты в отношении бесплатного школьного питания и заявил, что это «самая подлая» система по сравнению с остальными членами Соединённого Королевства.



Для сравнения, Уэльс предоставил всем учащимся начальной школы бесплатное школьное питание с прошлого месяца, в то время как Шотландия обеспечивает его на протяжении большинства лет в начальных классах. В то время как в Северной Ирландии в систему бесплатного питания включены семьи с доходом до £14 тыс., получающие выплаты в рамках универсального кредита, поясняется в статье.



При этом представители предприятий школьного питания недавно заявили, что их индустрию «поставили на колени» из-за резкого роста цен на продукты. А благотворительные организации, в свою очередь, призвали британское правительство обеспечить больше финансирования для предоставления бесплатных школьных обедов большему количеству детей, чтобы помочь поддержать этот сектор, пишет The Independent.

Совместная кампания The Independent и The Food Foundation призвана добиться от правительства дополнительных мер, которые позволили бы накормить всех школьников, живущих в бедности, однако не имеющих в настоящее время права на получение бесплатного питания, поясняется в статье. Оливер также присоединился к этой кампании и призвал власти сделать так, чтобы можно было охватить в рамках действующей программы большее количество детей.Он также подчеркнул, что проблема касается школьников из «наиболее уязвимых» слоёв общества, родители которых зачастую получают социальные пособия, однако при этом всё равно считаются недостаточно бедными, чтобы их дети претендовали на бесплатный школьный обед. «Сейчас у нас сложилась такая ситуация, когда дети приходят в школу ни с чем. У них ничего нет на карте. И у них ничего нет в ланчбоксе», — отметил Оливер во время радиоинтервью.