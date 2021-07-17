Times: Джейми Оливер призвал власти Британии спасти страну от вредной еды

Существующая продовольственная система действует против самих жителей Соединённого Королевства. С таким предупреждением на страницах The Times выступил известный британский шеф-повар Джейми Оливер. Он считает, что правительство Бориса Джонсона принять меры, чтобы расширить доступ к более полезной пище, особенно для детей.

Правительство Бориса Джонсона должно действовать прямо сейчас, чтобы спасти здоровье страны. С таким призывом на страницах The Times выступил известный британский шеф-повар Джейми Оливер.

«Наша продовольственная система в своей основе настроена против общественного здравоохранения. Никогда это не было так очевидно. Пандемия подняла ставки, и шоком стало то, что некоторые из наших беднейших сообществ, которые и так больше всего страдают от связанных с питанием болезней, непропорционально сильно пострадали от COVID-19», — пишет он.

По его словам, в Соединённом Королевстве резко возросла зависимость от продовольственных банков. При этом полки супермаркетов заполнены товарами, содержание сахара в которых чётко не маркируется, а доступных, сытных и полезных для здоровья вариантов не хватает.

«Нам нужно исправить ситуацию, и как можно скорее. Хорошая новость заключается в том, что сейчас у нас есть уникальная возможность сделать это. Если мы правильно распорядимся следующими шестью месяцами, то сможем добиться такого прогресса, на который в противном случае потребовалось бы десятилетие. Итак, настал момент для решительных действий», — подчёркивает Оливер.

Правительство Бориса Джонсона уже приняло «ведущую в мире» стратегию борьбы с ожирением, которая необходима срочная реализация. Ведь прошлогодний отчёт организации Bite Back 2030 показывает, что каждую секунду в интернете появляются 500 рекламных объявлений о нездоровой еде, которые «обрушиваются» на британских детей, обращает внимание автор статьи.

На его взгляд, Национальная продовольственная стратегия, составленная британским бизнесменом Генри Димблби, также содержит «продуманные и новаторские решения». Среди прочего она предлагает увеличить распространение более здоровой пищи в школах, где дети питаются 190 дней в году.

«Национальная продовольственная стратегия предлагает взимать сбор с обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Если бы существовал способ удерживать эти деньги, чтобы они могли поступать обратно в систему здравоохранения, тратиться на повышение зарплат младшему медперсоналу, а также доставку свежих фруктов и овощей молодым родителям и семьям с низким доходом, то этот подход стоило бы изучить», — уверен Оливер.

По его словам, прошлый опыт показывает, что такие меры могут реально изменить ситуацию без ущерба для прибыли. Когда в 2018 году был введен налог на сладкие напитки, общее использование сахара в них сократилось на 35%, а их продажи выросли на 15%. Всё дело в том, что большинство предприятий изменили состав в своей продукции и таким образом полностью избежали уплаты налога.

Мэра Лондона убедили ввести запрет на рекламу нездоровой пищи в транспортной сети Лондона.В результате доходы от рекламы пошли вверх, а не вниз, поскольку компании просто переключились на продвижение более здоровых продуктов, отмечает Оливер.

«Пищевая промышленность является чрезвычайно инновационной, и я считаю, что продажа еды и напитков, которые лучше для нашего здоровья, принесёт ей деньги. Очень много денег», — пишет автор статьи.

«И, разумеется, более здоровая Британия — более продуктивная Британия. Заболевания, вызванные избыточным весом, ежегодно обходятся Национальной службе здравоохранения в £6 млрд. Это больше, чем мы тратим на полицию, пожарную службу и судебную систему вместе взятые», — добавляет он.

«Мы все хотим, чтобы наши дети росли сильными и здоровыми, готовыми к любым испытаниям в жизни. И если правительство вместе с бизнесом сейчас будут действовать решительно и ставить здоровье детей на первое место, то нам вполне по силам достичь поставленной цели», — заключает Джейми Оливер.