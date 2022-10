Independent: качество питания в британских школах ухудшается из-за дефицита продуктов и роста цен

Как показывают недавние опросы, поставщики школьного питания в Великобритании вынуждены снижать качество питания, используя больше обработанных продуктов и менее качественное мясо для школьных обедов под давлением инфляции. В некоторых школах даже рассматривают идею подачи только холодных блюд, чтобы сократить расходы. В результате дети из самых бедных семей рискуют вообще оказаться без горячей пищи, сообщает The Independent.

Индустрия школьного питания в Великобритании оказалась в крайне сложном положении, столкнувшись с дефицитом продуктов и постоянно растущими затратами. В результате качество питания для детей ухудшается, причём на фоне общего кризиса роста стоимости жизни это больше всего ударяет по ученикам из менее обеспеченных семей, пишет The Independent.



По словам представителей британской индустрии школьного питания, их фактически «поставили на колени» и в ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться из-за несоответствия между финансированием и темпами роста цен на продукты. В беседе с The Independent один директор школы рассказал, что его коллеги даже рассматривают идею подачи для детей только холодных блюд, чтобы сократить расходы.



Почти все поставщики школьного питания признали, что вынуждены снижать качество и использовать больше обработанных продуктов, а также переходить на менее качественное импортное мясо для школьных обедов под давлением инфляции. В ходе недавнего опроса, который проводила компания Laca (отраслевая организация, представляющая предприятия школьного общественного питания), около 91% из 99 поставщиков в Англии и Уэльсе сообщили, что испытывают нехватку продовольствия.



Причём более 60% заявили, что ситуация в этой сфере не улучшилась с мая месяца. Как показал опрос, участники которого в настоящее время обеспечивают питанием почти 10 тыс. британских школ, с мая цены выросли в среднем на 30% — после того, как ранее уже поднялись на 20% по сравнению с весной 2020 года, говорится в статье.



Около 28% респондентов рассказали, что теперь им приходится использовать больше продуктов, уже подвергшихся технологической обработке, чтобы попытаться справиться с растущими затратами. Поставщики школьного питания, которые столкнулись с повышением цен на мясо, также заявили, что около 13% из них уже были вынуждены заменять британское дорогое мясо на более дешёвые импортные мясопродукты, и ещё 35% рассматривали возможность это сделать.



Более половины опрошенных представителей бизнеса при этом считают, что в ближайшие месяцы качество школьного питания только ухудшится. «Поставщикам школьного питания приходится делать больше, используя меньше ресурсов. Это ставит здоровье наших школьников под угрозу», — заявил в этой связи Кевин Кортни, представитель Национального союза образования.



Он также отметил, что за последние 12 лет британское правительство сократило сумму денег, расходуемую на школьное питание, на 25% в реальном выражении. Глава профсоюза призвал власти увеличить это финансирование в соответствии с инфляцией, а не «снижать стандарты в ущерб здоровью детей», пишет The Independent.



В свою очередь, глава Laca Брэд Пирс предупредил, что некоторые дети из наиболее уязвимых категорий населения вскоре могут вообще лишиться единственной порции горячей еды в день, если не будут получать её в школе. «Несмотря на все усилия наших участников и преданных своему делу сотрудников, индустрию школьного питания фактически поставили на колени», — подчеркнул он.



По его мнению, проблемы, стоящие перед этой отраслью, в ближайшие недели и месяцы будут только усугубляться: «Без увеличения финансирования в сфере школьного питания самые уязвимые дети в нашем обществе, возможно, лишатся своей единственной порции горячей, здоровой и питательной еды в день», — предупредил Пирс.



Школьные предприятия общественного питания должны соответствовать обязательным стандартам питания, установленным британским правительством. Однако из-за продолжающегося роста цен это приводит к тому, что поставщикам приходится оставлять меньше выбора и всё чаще выбирать более дешевые блюда, чтобы соответствовать требованиям, говорится в статье.



Об этом свидетельствуют и директора разных школ, с которыми побеседовали корреспонденты The Independent. Как рассказал директор начальной школы Мумим Хумаюн, ситуация в настоящее время «очень сложная». По его словам, ряд его коллег сейчас рассматривают идею подачи школьникам только холодных блюд, чтобы сократить непомерные расходы на использование духовок.



Ещё один директор школы Пепе Ди’Иасио рассказал The Independent, что в его школе теперь также предлагают ученикам менее разнообразную еду и пытаются сократить количество жарки на кухне, чтобы сэкономить деньги, поскольку расходы с начала учебного года уже выросли более чем на 11%, сообщается в статье. И хотя администрация школы пока пытается не перекладывать рост цен на плечи родителей, однако «это не может продолжаться долго», подчеркнул он.



Пока государство по-прежнему финансирует бесплатное школьное питание для самых обездоленных учеников, но этого уже «недостаточно для покрытия инфляционных издержек» в нынешней ситуации, заявил Джефф Бартон из Ассоциации руководителей школ и колледжей. «Это неизбежно поставит под угрозу качество питания, которое может быть предоставлено ученикам», — подчеркнул он.



«Это совершенно неприемлемая ситуация в тот момент, когда настолько очевидно, что детям нужно гарантировать качественную и питательную еду каждый день», — отметил Бартон. По его мнению, британское правительство должно оплачивать сейчас бесплатное школьное питание для всех учащихся начальной школы, поскольку семьи некоторых учеников формально не подходят под эти требования.



Стефани Слейтер из благотворительной организации School Food Matters также считает, что предоставление бесплатного школьного питания большему количеству семей принесет «двойную выгоду»: больше британцев получат дополнительную помощь, а предприятия общественного питания выиграют за счёт эффекта увеличения масштаба. В настоящее время количество школьной еды в целом снижается, в частности и потому, что семьи с низким доходом уже не могут себе позволить её оплачивать, подчеркнула она.



Рабочая группа по пересмотру школьного питания, в которую входят 36 различных компаний и организаций, включая благотворительные организации, предприятия общественного питания и экспертов, также заявила, что в условиях резкого роста цен на продукты крайне важно предоставить право на получение бесплатного школьного питания для большего числа британских семей.



«Мы знаем, что 800 тысяч детей, живущих в бедности, до сих пор не имеют права на бесплатное школьное питание. Повышение финансового порога обеспечит немедленную поддержку этим детям, включая предоставление льгот в области образования и благополучия, а также обеспечит экономию за счёт увеличения масштаба, чтобы помочь школьным предприятиям общественного питания», — заявил председатель этой рабочей группы Ник Кэпстик.



В свою очередь, представитель правительства заявил, что за последние десятилетия британские власти уже и так расширили доступ к бесплатному школьному питанию больше, чем в любой другой стране, и в настоящее время эта программа охватывает 1,9 млн детей. По его словам, школы в этом году получают поддержку в виде основного финансирования в размере £53,8 млрд, при этом оно будет увеличено на £4 млрд по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщает The Independent.