NBC: меньше выбора, меньше еды — в США растущие расходы на продукты питания вынуждают школы урезать меню

На фоне инфляции и роста цен школьным столовым в США стало сложнее найти поставщиков продуктов питания, передаёт NBC. В результате для школьников выбора в меню стало меньше, а порции некоторых товаров уменьшились в размерах, говорится в материале.

Школьные обеды. Мы все их помним. Но сегодня некоторые кухни больше походят вот на эту, которая находится в средней школе имени Черчилля в Сан-Антонио, штат Техас. Однако из-за растущей инфляции и критической нехватки кадров в этом учебном году, возможно, среди прочего, придётся попрощаться с этими свежими овощами и фруктами.



ШЭРОН ГЛОССОН, директор по школьному питанию: Цена на клубнику, похоже, выросла втрое. И поэтому теперь у нас нет возможности её подавать.



Всё стало сложнее найти. Директор по школьному питанию Шэрон Глоссон говорит, что, когда им всё-таки удаётся что-то найти, то продукты зачастую стоят дороже. Более того, у них, возможно, не будет персонала для подачи этой еды.



ШЭРОН ГЛОССОН: У нас обычно работают семь линий обслуживания. Но сейчас у нас только четыре. И ежедневно в меню лишь два варианта.



БРЕНДА СИБЛИ, работница кухни, Северо-восточный независимый школьный округ: Они говорят: импровизируйте с тем, что у вас есть, и сделайте так, чтобы это было хорошо на вид и на вкус, и они (школьники. — ИноТВ) это возьмут.



Как показало одно исследование, школьные обеды — это зачастую самая полезная еда, которую едят школьники за весь день. Но на фоне того, как в столовых по всей стране ощущается рост расходов на продовольствие, некоторые школьные округа переходят со свежих продуктов на продукты, подвергшиеся заморозке и технологической обработке.



Именно так произошло в Айове, в школьном округе Дэвенпорт, где Конни Добель занимает пост директора по питанию и продовольственной службе.



КОННИ ДОБЕЛЬ, директор по питанию и продовольственной службе в школьном округе Дэвенпорт: Мы не можем достать такито, не можем достать блинчики, не можем достать гренки, не можем достать омлеты, не можем достать некоторые напитки, которые нам бы хотелось получить, и конкретно в нашем школьном округе нам приходится менять поставщиков хлеба, поэтому мы не сможем достать те же самые хлебобулочные изделия, которые были у нас в прошлом году.



Этот округ в нынешнем году платит за хлеб почти в два раза больше, притом что булочки стали меньше.



КОННИ ДОБЕЛЬ: В этом году школьники это заметят.



В Сан-Антонио ограничение выбора и изменения в меню также не прошли незамеченными.



ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНИК: У них есть клубничное — розовое — молоко. Но такое подают не каждый день, а оно когда-то было моим любимым.



ШКОЛЬНИЦА: Качество немножко изменилось, размеры стали немножко меньше.



ВТОРОЙ ШКОЛЬНИК: Открыты только три из приблизительно семи линий.



После отмены действовавшей на федеральном уровне нормы, позволявшей всем школьникам бесплатно получать обед во время пандемии, и после всех изменений в меню родители задумались о том же, о чём подумывает Женевьев Сагальски: о том, чтобы два её школьника в этом году брали обеды с собой.



ЖЕНЕВЬЕВ САГАЛЬСКИ, мать двух школьников: Мы уже тратим по 280 долларов в неделю на продукты питания. Если в школе еда изменится не на то, чего конкретно они хотят, то мы найдём для них способ питаться тем, что они едят дома.



Впереди небывалая борьба за еду, конца-края которой не видно. Присцила Томпсон. NBC News. Сан-Антонио.



Дата публикации 27 августа 2022 года.