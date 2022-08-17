ABC News: низкие зарплаты и высокие требования — США накрыла волна увольнений учителей

Всего за два года 600 тысяч учителей в Соединённых Штатах уволились с работы и в школьных округах не понимают, как решать проблему критической нехватки преподавателей, сообщает ABC News. Тем, кто остался, приходится распределять учеников так, чтобы их было не более 40 в одном классе, притом что учить первоклассников — это невероятно тяжело, сообщает гость передачи, бывшая учительница начальных классов.

Школы по всей стране вновь открывают свои двери, однако из-за общегосударственной нехватки учителей школьные округа с трудом находят альтернативные решения. Только вдумайтесь, 600 тысяч преподавателей уволились в период с 2020 года, согласно данным Федерального бюро статистики труда США. Сейчас ко мне присоединяется Обриэль Эльзинга Джармэн, она бывший учитель первых классов, которая ушла со школьной работы. Обриэль, спасибо, что Вы здесь с нами на ABC News Live.

ОБРИЭЛЬ ДЖАРМЭН, бывшая учительница первых классов: Спасибо, что пригласили меня!

Позвольте мне выразить благодарность всем учителям, я люблю учителей, большой поклонник этой профессии. ...То, что Вы уволились после столь короткого срока работы, просто разбивает мне сердце. Что побудило Вас уйти и было ли это простым решением?

ОБРИЭЛЬ ДЖАРМЭН: На это было нелегко решиться, мне нравилось преподавать, я люблю детей, это было для меня сложным решением. Но пандемия коронавируса сделала процесс преподавания гораздо сложнее, и было крайне проблематично найти баланс между работой и жизнью, будучи учителем.

Вы чувствовали, что Вас не ценят? В чём это проявлялось?

ОБРИЭЛЬ ДЖАРМЭН: На меня возлагали большие надежды, но у меня не было времени, чтобы оправдать их. Чувствовалось, что учителей не ценят так, как они того заслуживают.

Как Вам кажется, что нужно сделать, чтобы сокращение числа учителей прекратилось?

ОБРИЭЛЬ ДЖАРМЭН: Я думаю, что нужно больше ценить учителей, давать им больше ресурсов и повысить их заработные платы.

Расскажите нам ещё раз, где Вы сейчас и с какими трудностями сталкивались?

ОБРИЭЛЬ ДЖАРМЭН: Я живу в Колорадо. Одной из проблем была нехватка заменяющих учителей. То есть, если мы хотели взять отгул, это было весьма сложно сделать, а даже если нам это и удавалось, иногда просто не было другого учителя, который бы вышел на работу в этот день за нас. Так, нам приходилось распределять учеников между несколькими учителями, чтобы у нас было примерно по 39 детей в одном начальном классе. А учить 39 первоклашек — это очень тяжело.

Я уверен, у Вас много коллег, друзей — тех, кто всё ещё преподает. Что они Вам рассказывают о ситуации в Колорадо или в других штатах?

ОБРИЭЛЬ ДЖАРМЭН: Да, я общаюсь с людьми из разных мест, я ходила в школу в Юте, поэтому от многих слышу о схожих проблемах, с которыми сталкиваются учителя. Они хотят большей поддержки, больше ресурсов для детей, такие истории я слышу по всей стране.

Понял Вас. На этом мы завершаем наш выпуск, Обриэль Эльзинга Джармэн, я очень ценю, что Вы нашли время, чтобы присоединиться и пообщаться с нами в эфире ABC News Live.

Дата выхода в эфир 16 августа 2022 года.