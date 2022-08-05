WP: четырёхдневка, повышение зарплат и привлечение экс-военных — в США по-разному справляются с нехваткой учителей

Соединённые Штаты не готовы к скорому началу учебного года: по всей стране остро не хватает школьных учителей, рассказывает The Washington Post. Столкнувшись с такой проблемой, каждый штат решает её по-разному: в Неваде повышают зарплату и предлагают различные бонусы за переезд, в Аризоне на место преподавателя теперь разрешают брать студентов, а во Флориде — бывших военных, в то время как в Техасе школы переходят на четырёхдневку.

В Америке нехватка учителей достигла критического уровня: школы по всей стране изо всех сил пытаются найти выход, чтобы к началу учебного года было кому вести, пишет The Washington Post. Деревенские школы в Техасе этой осенью перейдут на четырёхдневку, во Флориде просят помощи у бывших военнослужащих без опыта преподавания, а в Аризоне детей доверят студентам колледжей.

«Я никогда ещё не видел настолько тяжёлой ситуации, — признаётся исполнительный директор Ассоциации школьных суперинтендантов Дэн Доменек. — Прямо сейчас она занимает первую строчку в списке проблем, касающихся школьных округов». Как рассказывает издание, сложно точно сказать, сколько классов в Америке остаются без учителей в 2022—2023 школьном году: ни одна национальная база данных не отслеживает эту проблему. Однако доклады на государственном и районном уровне демонстрируют, что по всей стране не хватает сотен и тысяч преподавателей — и решение так и не найдено, хотя лето скоро закончится.

В Ассоциации государственного образования Невады подсчитали, что на начало августа в 17 школьных округах штата остаются незакрытыми примерно 3 тыс. вакансий учителей. В январском отчёте Ассоциация суперинтендантов региональных школ Иллинойса сообщила, что в 88% школьных округов штата не хватает учителей. В то же время 2040 вакансий либо остаются невостребованными, либо их заполняют неквалифицированными кадрами. При этом в Хьюстоне пять крупнейших школьных округа не могут найти от 200 до 1000 преподавателей. Суперинтендант школьного округа Мэдисон в Висконсине Карлтон Дженкинс рассказал, что учителей стало так мало, что суперинтенданты по всей стране теперь предупреждают об их переездах в другие штаты по внутренним каналам.

Как указывают эксперты, к нехватке сотрудников в американских школах привело стечение ряда факторов, в том числе усталость преподавателей после коронавирусных карантинов, низкая зарплата и ощущение, что политики, родители и иногда даже их собственные школьные советы неуважительно относятся к их профессии. Всё это происходит на фоне набирающей обороты культурной войны в образовательной сфере, в ходе которой многие округа и штаты принимают законы и меры, ограничивающие учителей в свободном обсуждении истории США, расы, расизма, гендера, сексуальной ориентации, а также проблем ЛГБТ-сообщества.

Временные решения для пополнения преподавательского состава отличаются большим разнообразием — от повышения зарплат и увеличения числа человек в классе до расширения круга лиц, которые подходят на роль педагогов. Однако председатель Ассоциации государственного образования Невады Дон Этчеверри предсказывает, что такие временные меры, скорее всего, снизят способность школьников усваивать знания. По его словам, в сдвоенных классах преподаватели не могут установить индивидуальный контакт с учениками и понять, что каждому из них нужно, — как в учёбе, так и в жизни.

В школьном округе Кларк в Неваде, где обучается 320 тыс. детей, выбрали неорганизованный подход к решению проблемы и предложили сразу опробовать несколько методов. Чтобы найти учителей на примерно 1300 вакансий, в округе увеличили их начальную зарплату на $7 тыс. и предлагают $4 тыс. в качестве «бонуса за переезд» для тех преподавателей, которые приезжают из других штатов или переезжают на более чем 100 миль. Кроме того, суперинтендант Джизус Ф. Джара подчеркнул в интервью, что округ выплачивает бонус до $5 тыс. для тех, кто задержится на своём месте работы. В то же время за неделю до возвращения в школы в округе по-прежнему не хватает 8% преподавателей. Джара считает, что, несмотря на «круглосуточные» усилия кадровых отделов, округу не удастся вовремя закрыть все вакансии. По его словам, 8 августа округу придётся принимать экстренные меры — например, выдёргивать административных работников из центральных офисов, чтобы они временно замещали учителей, или проводить занятия для объединённых классов в больших аудиториях.

В других округах и штатах пробуют более нестандартные способы решения проблемы. В прошлом месяце губернатор Аризоны Даг Дьюси подписал новый закон, который позволяет брать студентов колледжей на работу школьными учителями. Похожий закон, который с 1 июля вступил в силу во Флориде, предлагает место школьного учителя бывшим военным, которые служили в армии по крайней мере четыре года. Ветеранам не нужно предоставлять диплом бакалавра, однако они должны заработать не меньше 60 кредитов в колледже, при этом их средний показатель успеваемости не должен опускаться ниже 2,5.

В то же время школьный совет и суперинтендант объединённого школьного округа Тусон в Аризоне собираются компенсировать нехватку 24 учителей математики, отправив небольшую группу учащихся обучаться онлайн на несколько часов в день. Онлайн-газета The Tucson Sentinel сообщает, что округ может нанять для виртуального обучения учителей математики из чикагской компании онлайн-образования.

Со своей стороны в Техасе в независимых школьных округах Минерал-Уэллс и Чико школы в наступающем учебном году перейдут на четырёхдневку. Как пишет The Texas Tribune, в обоих маленьких и деревенских округах руководители средних образовательных учреждений заявили, что таким образом хотят привлечь новых учителей на фоне острой нехватки преподавательского состава.

Суперинтендант Дэенкинс из школьного округа Мэдисон в штате Висконсин поделился с газетой своими заботами: за месяц до начала занятий здесь по-прежнему пытаются закрыть 199 вакансий на должность учителя и 124 вакансий, не связанных с преподаванием. При этом он утверждает, что осенью дети не останутся без наставников: округу удалось нанять 269 квалифицированных внештатных преподавателей, главным образом благодаря увеличению их зарплаты. Дженкинс надеется, что за год удастся убедить по крайней мере некоторых из них остаться в штате. Он собирается привлечь их в том числе различными расходными материалами: «Каждый учитель любит свой календарь, так? Так что мы снабдим их календарями, такими маленькими предметами, и у нас запланированы ещё другие вещи, которые я не буду раскрывать, потому что не хочу испортить сюрприз».

Председатель образовательной ассоциации Фэрфакса Лесли Хьюстон отмечает, что никогда за всю свою карьеру не видела, чтобы столько много учителей увольнялись из-за неуважения, которое они чувствуют главным образом со стороны политиков и некоторых родителей. «Когда люди критикуют учителей и просто очень плохо отзываются о том, что мы делаем и что мы не делаем, я не думаю, что они на самом деле задумываются: «Кто будет учить моих детей?» — приводит The Washington Post слова Хьюстон.