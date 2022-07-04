CNN: в Техасе предложили рассказывать второклассникам о рабстве как о «принудительном переселении»

Создатели учебной программы по обществознанию для второго класса техасских школ предложили использовать термин «принудительное переселение» для описания людей, проданных в рабство, сообщает CNN. Как поясняет сайт телеканала, замена формулировки связана с ожесточёнными спорами по всей стране насчёт обучения школьников критической расовой теории.

Рабочая группа, разрабатывающая учебную программу по обществознанию для второго класса, предложила использовать термин «принудительное переселение» для описания людей, которые были проданы в рабство, сообщает CNN со ссылкой на заявление председателя Совета по образованию штата Техас. Глава совета Кевин Эллис заявил, что члены организации дали рабочей группе единогласное поручение изменить предложенную формулировку.

Как отмечает издание, рабочая группа предложила новый термин в рамках образовательного стандарта для второго класса на фоне ожесточённых дебатов о концепции преподавания критической расовой теории в американских школах с участием родителей, школьных советов и законодателей. Эта концепция, заявленной целью которой является устранение неравенства и расизма в Америке, подверглась нападкам со стороны её критиков, по мнению которых, речь идёт о марксистской идеологии, представляющей угрозу американскому образу жизни.

По словам члена Совета по образованию Техаса Аиши Дэвис, в образовательном ведомстве состоялась дискуссия о том, почему рабочая группа выбрала этот термин.

«Они хотели убедиться, что учеников младших классов познакомят с темой рабства, но быть уверенными, что сознательно соблюдают осторожность с учётом возраста», — сказала Дэвис. Она добавила, что, хотя в данном случае понимает проблему возраста, «крайне важно, чтобы ученикам рассказывали правду об американской истории».

«Нам нужно подумать о подходящих способах обсуждения этого, которые не умаляют того, что произошло во время работорговли», — отметила она.

Дэвис считает, что на обсуждение преподавателями учебной программы, вероятно, повлиял принятый в прошлом году закон, который Дэвис назвала «законом против критической расовой теории».

«(В документе) конкретно говорится, что вы не можете заставлять ученика чувствовать себя некомфортно... Похоже, это отражение некоторых вещей, которые были в этом законе», — объяснила Дэвис.

При этом председатель правления Эллис подтвердил CNN, что ученикам будут преподавать настоящую историю рабства.

«Не было и нет предложения от Государственного совета по образованию, которое каким-либо образом преследовало бы цель скрыть правду от техасских второклассников о рабстве», — подчеркнул он.

Эллис отметил, что тема рабства в настоящее время не рассматривается в учебной программе второго класса.