Der Spiegel: «глубоко сожалеем» — Бельгия вернула Демократической Республике Конго зуб Патриса Лумумбы

Долгий конфликт между Демократической Республикой Конго и Бельгией, идущий со времён колониализма, завершён, сообщает Der Spiegel. Брюссель наконец-то вернул родственникам первого демократически избранного лидера Конго Патриса Лумумбы, убитого больше 60 лет назад, его останки, а именно зуб. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо попросил прощения у детей политика, но также подчеркнул, что его страна не причастна к его убийству.
Судьба останков первого демократически избранного лидера Конго Патриса Лумумбы долгое время омрачала отношения Бельгии и Демократической Республики Конго, пишет Der Spiegel. Теперь же конфликт урегулирован. Брюссель передал родственникам политика, убитого более 60 лет назад, шкатулку с его зубом. В церемонии вручения принимали участие не только дети Лумумбы, но и премьер-министр республики Жан-Мишель Сама Луконде.
Его бельгийский коллега Александр де Кроо попросил у родственников прощения и заявил о «моральной ответственности» его страны. Он также подчеркнул, что до сих пор на найдено «никаких доказательств» активного участия бельгийских властей или армии в убийстве Лумумбы. Однако он признал, что они, возможно, могли его предотвратить.
Две недели назад бельгийский король Филипп уже приезжал с визитом в Конго и выразил «глубокое сожаление» в связи со страданиями, которые пришлось претерпеть его жителям в колониальный период. Лумумба был первым демократически избранным лидером республики и открытым врагом колониальных господ. Через несколько месяцев после его избрания он был убит, а его тело, по свидетельствам очевидцев, растворено в кислоте. Уже десятилетия спустя в ходе расследования причин исчезновения политика бельгийские власти нашли его зуб. Теперь останки убитого вернутся на родину, пишет немецкое издание.
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