Sky: национальная трагедия — взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне унёс жизни десятков человек

В пригороде столицы Сьерра-Леоне в результате взрыва бензовоза погибли порядка 99 человек. В местные госпитали поступило более 100 пострадавших, многие из которых могут не выжить из-за полученных ими сильных ожогов, передаёт Sky News.

Недалеко от столицы Сьерра-Леоне в результате взрыва бензовоза погибли не менее 99 человек. В госпитали были доставлены более 100 пострадавших, 30 из них получили тяжёлые ожоги, несовместимые с жизнью, передаёт Sky News.

Взрыв произошёл накануне после столкновения грузовика с бензовозом в Веллингтоне. На видео, снятом на месте происшествия, виден гигантский огненный шар, поднимающийся в небо, и слышны крики выживших о помощи, отмечает телеканал.

Среди жертв были люди, которые прибежали на место аварии, чтобы собрать топливо, вытекшее из разбитого автомобиля, заявил мэр Фритауна Ивонн Аки-Сойерр. Он добавил, что степень ущерба, нанесённого взрывом, еще предстоит выяснить.

Вице-президент Мохаммед Джулде Джалло посетил больницы, в которые были отправлены пострадавшие, и пообещал, что агентство по борьбе со стихийными бедствиями Сьерра-Леоне и другие ведомства будут «неустанно работать», чтобы устранить последствия катастрофы. «Мы все глубоко опечалены этой национальной трагедией, и это действительно тяжёлое время для нашей страны», — сказал он.

Президент Джулиус Маада Био, который находится в Глазго на климатическом саммите COP26, выразил сожаление по поводу «ужасающих человеческих жертв». «Мои глубокие соболезнования семьям, которые потеряли близких, и тем, кто в результате получил увечья», — написал он в Twitter.

В прошлом в африканских странах уже не раз погибали люди, которые приходили на места аварий с автоцистернами для сбора пролитого топлива. Так, взрыв бензовоза в Танзании в 2019 году унёс жизни 85 человек, а в Конго в 2018 году — примерно 50 человек, обращает внимание Sky News.