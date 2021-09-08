ABC News: без электричества до конца сентября — американцы пытаются наладить быт после урагана «Ида»

Жители пострадавших районов Луизианы ремонтируют повреждённые ураганом дома, стараясь успеть до новых проливных дождей, сообщает ABC News. При этом сотни тысяч людей по-прежнему остаются без электричества. Как отмечает телеканал, от «Иды» пострадали 8 штатов, 68 человек погибли.

Последствия «Иды». Прошла целая неделя с тех пор, как ураган достиг суши, а сотни тысяч потребителей в Луизиане по-прежнему остаются без электричества. Они также страдают от нехватки бензина и от гнетущей жары. Элвин Лопес с нами на связи из Олбани, штат Луизиана. Элвин, Луизиана сегодня утром готовится к новой угрозе.

ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: Доброе утро, Ева. Так и есть. Множество строений, вроде этого, повреждены или разрушены. И в некоторых районах люди пытаются латать свои крыши до начала дождей. А в Новом Орлеане предупреждают об опасности ливневых паводков.

Сегодня утром департамент полиции Нью-Йорка опубликовал это видео с полицейского видеорегистратора. На этих кадрах — катастрофические последствия «Иды». Видно, как полицейские ныряют в воду, пытаясь спасти застрявшую в затопленной квартире семью. Уровень воды быстро поднимается. К несчастью, спасти людей не удалось.

Тем временем по всей стране растёт общее число жертв бури. 68 погибших в 8 штатах. Жестокая реальность. Пострадавшие районы пытаются вновь встать на ноги.

Сегодня утром Луизиана ещё не отошла от шока.

ДЖЕРАЛЬД ЛУВЬЕР, житель Луизианы: Я был здесь и видел их все. «Бетси», «Катрину» и так далее. Этот (ураган. — ИноТВ) хуже всех.

ЭЛВИН ЛОПЕС: Хуже всех?

ДЖЕРАЛЬД ЛУВЬЕР: Хуже всех. За всё время.

ЭЛВИН ЛОПЕС: Вы решили сюда вернуться…

80-летний Джеральд Лувьер, эвакуировавшийся от «Иды» в Техас, вернулся в дом, в котором прожил 55 лет.

ДЖЕРАЛЬД ЛУВЬЕР: У меня работает генератор, у нас есть электричество…

ЭЛВИН ЛОПЕС: Вы там ночуете?

ДЖЕРАЛЬД ЛУВЬЕР: … у нас есть вода, так что жить можно. Мы можем здесь оставаться. Мы всё расчистили.

Его городок, Голден-Мэдоу, один из наиболее пострадавших. От этой автомойки оторвались целые куски, с веток свисают полоски искорёженного металла.

ДЖЕРАЛЬД ЛУВЬЕР: И это крутилось в вихре… Все эти красные куски пластин — от автомойки.

Теперь люди торопятся отремонтировать (дома. — ИноТВ) до новой бури.

КРИСТИНА РОМЕРО, жительница Луизианы: Они пытаются достать черепицы, и мы собираемся принести брезент, чтобы попробовать это починить. Если я это не залатаю, вся моя крыша обвалится.

Сотни тысяч людей уже восьмой день остаются без электричества. Кристина Ромеро со своими тремя детьми теперь живёт в Миссисипи. Сюда она заезжает только разгрузить материалы для починки крыши.

КРИСТИНА РОМЕРО: У меня есть трёхлетний ребёнок, она не понимает, что мы не можем вернуться домой. И каждый день она говорит: «Мама, я хочу домой!» — и это тяжело, на самом деле тяжело. Потому что она не понимает, что нельзя жить в таких условиях. Нельзя!

Путь к восстановлению долог.

ДЖЕРАЛЬД ЛУВЬЕР: Это дом, это всегда будет домом. Как я могу переехать? Нет, надо просто преодолеть это. И мы преодолеем.

ЭЛВИН ЛОПЕС: Жители возвращаются в свои дома, причём у некоторых вообще нет электричества. А у некоторых, по прогнозам, электричества не будет до конца сентября. Ева?

Элвин, президент был в Луизиане в пятницу, теперь он направляется в разорённые бурей районы на северо-востоке?

ЭЛВИН ЛОПЕС: Да, он намерен своими глазами увидеть, в каком состоянии остались после «Иды» Нью-Джерси и Куинс, Нью-Йорк. Во всём регионе они больше всего пострадали от опустошительного наводнения. Ева?

Столько людей по всей стране имеют дело с последствиями этой бури! С нами была Элвин Лопес. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.