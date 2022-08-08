ABC: из-за потери учителей американские школы сокращают учебную неделю

Всего за несколько недель до окончания каникул американские школы столкнулись с серьёзной нехваткой учителей, сообщает ABC News. Специалисты увольняются из-за возрастающего объёма работы, опасений за свою безопасность и низкой зарплаты, Чтобы привлечь новые кадры и удержать имеющиеся, школьные округа по всей стране вынуждены увеличивать размеры классов, сокращать учебную неделю и предлагать финансовые стимулы.

Пока дети начинают возвращаться в школы, в американской сфере образования разрастается кризис и острая нехватка учителей. Школьные округа по всей стране сейчас пытаются найти способы, чтобы заполнить пробелы, возникшие в результате пандемии и низкой оплаты труда. С подробностями о том, что некоторые окрестили катастрофическим дефицитом и последующими подводными камнями для американских детей, корреспондент ABC Зорин Шан.

Сегодня в множестве школьных округов серьёзный кризис — не хватает учителей. Всего за несколько недель до начала обучения на это указывают в таких округах, как Нина, штат Висконсин…

ДЖИМ СТРИК, менеджер по коммуникациям школьного округа Нина: По состоянию на сегодняшний день у нас есть 16 вакантных мест для учителей на предстоящий учебный год.

…и Осеола, штат Флорида, где не заняты 200 рабочих мест.

ДЕБРА ПЕЙС, управляющий школьного округа Осеола: Это повсеместно, на любой позиции.

По всем Соединённым Штатам тысячи незанятых позиций школьных учителей в результате того, что в этом году множество учителей решили уволиться.

ОБРИЕЛЬ ДЖАРМЕН, бывшая учительница первого класса: Было очень непросто покинуть детей, но я стала понимать, что должна сделать это ради себя.

Исследование, проведённое в 2022 году Профсоюзом учителей Техаса, говорит о том, что 66 процентов школьных учителей недавно решили покинуть свои должности по таким причинам, как возрастающий объём работы, опасения за свою безопасность и низкая заработная плата.

КРИСТИ ФОСТ, бывшая учительница: Продолжили бы вы работать, если бы получали достаточно, учитывая уровень вашего образования и опыт.

ЛАДАРА РОЯЛ, декан в округе Ориндж: Множество хороших учителей уволились и продолжают увольняться, такие случаи всё ещё имеют место быть.

Школьные округа реагируют разными способами — от увеличения размеров классов до сокращения учебной недели. Ни то, ни другое не на пользу школьникам. А некоторые предлагают финансовые стимулы. Средства массовой информации округа Де-Мойн, штат Айова, сообщают, что там обещают увеличение пенсионных льгот на 50 тысяч долларов для некоторых учителей, чтобы они проработали весь учебный год.

ЗОРИН ШАН, корреспондент ABC: В Вашингтоне округ предлагает поощрительную премию в размере 2,5 тысячи долларов учителям, ведущим предметы, на которые приходится наибольший спрос. Они надеются, что этого будет достаточно для того, чтобы заполнить вакансии, Линдси.

Да, очень многие надеются, что эти стимулы сработают. Спасибо, Зорин.

Дата выхода в эфир 08 августа 2022 года.