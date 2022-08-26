NBC: американские школы заманивают учителей сокращённой рабочей неделей

Американские школы вынуждены переходить на четырёхдневную учебную неделю, чтобы привлечь новых учителей и удержать старых, сообщает NBC News. Тем не менее исследования указывают на то, что те, кто учится четыре дня в неделю, развиваются медленнее тех, кто учится пять дней в неделю.

Ученики возвращаются в школу в Де Калб, Техас. Но в этом году они будут проводить здесь по четыре, а не по пять дней в неделю с целью привлечь и удержать учителей.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН, корреспондент NBC News: То есть вы начинаете год без единого вакантного места?

КРИС ГАЛЛОУЭЙ, руководитель школьного округа Де Калб: На самом деле мы заполнили все должности ещё до июня, что для нас редкость.

А ещё это непросто. В этом году по всей стране учителей государственных школ на 280 тысяч меньше, чем до пандемии. Чтобы привлечь учителей, небольшие сельские школьные округа по всей стране переходят на четырёхдневную учебную неделю. Для того чтобы составить конкуренцию большим школьным системам, они часто могут позволить себе платить учителям больше.

Опытный педагог Лора Хант подумывала о новой карьере, пока не услышала о сокращённой неделе.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН: Я помню, что, когда была учителем, проводила воскресенье за планированием уроков и оцениванием работ, так что работа длится больше школьной недели. Как это изменение отразится на вашей жизни?

ЛОРА ХАНТ, учитель: Я чувствую, что это возвращает мне часть того времени в окружении семьи, которое раньше было занято школьными делами.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН: Хотя ученики, которые посещают школу четыре раза в неделю, всё ещё учатся, исследование показывает, что они не развиваются так, как развиваются те, кто учится пять дней в неделю.

Проведённое недавно исследование показало, что те школьники, которые учатся четыре дня в неделю, ежегодно проводят в школе в среднем меньше на 58 часов — часов, которые, по словам экспертов, накапливаются и с течением времени могут иметь пагубное влияние.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН: Не вызывает ли это беспокойства? Особенно учитывая то учебное время, которое было потеряно за время пандемии.

КРИС ГАЛЛОУЭЙ: Это вызывает серьёзное беспокойство. Но у семей появится больше возможностей для внеклассных занятий, например для посещения музеев или творчества.

Здесь в Де Калбе возмещают потерянное время, добавляя по часу к каждому учебному дню. Здесь также отказываются от 13 дней, ранее предусмотренных на случай возможного карантина из-за COVID-19 и плохой погоды. По пятницам церковь предлагает недорогой уход за детьми.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН: Что вы об этом думаете?

Мама школьников: Думаю, для них это очень радостно, потому что мы проводим больше времени вместе, как семья.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН: Вы вообще волнуетесь, что она будет учиться меньше, так как будет проводить в школе всего по четыре дня вместо пяти?

Отец школьницы: Немного.

Мама школьника: Я думаю, всё зависит ото того, как вы это воспринимаете. Не знаю. Дома тоже можно многому научиться.

ПРИСЦИЛА ТОМПСОН: Как Вы поймёте, что это работает?

КРИС ГАЛЛОУЭЙ: Успеваемость учащихся очень важна. Если мы увидим снижение дисциплины или проблемы с посещаемостью, мне кажется, это будет важным показателем для нас.

Проводят испытание новой учебной системы и надеются на высокие оценки — Присцила Томпсон, NBC News, Де Калб, Техас.

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.