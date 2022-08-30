Недостаточно бедны для бесплатного питания — Guardian об угрозе голода среди британских школьников

Как опасаются эксперты, самой большой проблемой, с которой вскоре столкнутся школы после начала учебного года в условиях продолжающегося роста цен, станет угроза недоедания среди детей. В связи с этим многие призывают правительство обеспечить бесплатным питанием всех учащихся государственных школ, вне зависимости от доходов их родителей, чтобы помочь британским семьям пережить кризисные времена, сообщает The Guardian.

Растущие опасения о том, что дети в Великобритании вскоре массово начнут страдать от недоедания, побуждают экспертов и активистов требовать от правительства обеспечить всех школьников бесплатным питанием. Учителя и сотрудники благотворительных организаций также считают, что бесплатное питание необходимо предоставить всем учащимся государственных школ, учитывая, что многие малообеспеченные семьи на данный момент не соответствуют действующим нормативам для его получения, пишет The Guardian.



По данным активистов из Группы действий по борьбе с детской бедностью, около 800 тыс. детей из малообеспеченных семей сейчас не имеют права получать бесплатное питание в школьных столовых. Они предупреждают, что в ближайшее время недоедание среди учеников станет «самой большой проблемой», с которой столкнутся школы после того, как дети вернутся в сентябре за парты.



Директора школ уже готовятся к тому, что количество детей, которых дома не смогут накормить должным образом на фоне рекордной инфляции и усугубляющегося экономического кризиса, будет стремительно расти. Поэтому многие призывают правительство заранее обеспечить бесплатное питание для всех школьников, чтобы помочь их семьям пережить кризис, говорится в статье.



«Прошлой зимой у меня уже была целая группа детей, которые каждое утро стояли вокруг батареи возле моего офиса, потому что у них дома не было отопления, а им нужно было согреться», — рассказал Пол Гослинг, директор государственной начальной школы в Эксмуте. «Теперь у нас будет гораздо больше детей, которые будут приходить в школу голодными», — предупредил он.



Гослинг также возглавляет Национальную ассоциацию профсоюзов директоров школ, поясняется в статье. По его словам, на данный момент администрация его школы больше всего озабочена тем, как позволить себе оплачивать счета за электроэнергию в наступающем учебном году, «не говоря уже о помощи семьям». Однако он также пообещал, что приложит все усилия и не позволит ни одному ребёнку в классе остаться голодным.



Аналогичного мнения придерживается и Джонни Аттли, генеральный директор академического фонда Education Alliance, в управлении которого находится семь школ в Халле и Ист-Райдинге. По его мнению, нехватка продуктов из-за растущей бедности — единственная самая большая проблема, с которой вскоре столкнутся все школы Великобритании. «Всё больше и больше детей приходят в школу голодными. Теперь это выходит далеко за рамки нормативов для бесплатного школьного питания», — подчеркнул Аттли.



Он также рассказал, что их фонд планировал ввести специальные «клубные завтраки» для учеников и выделить ваучеры на покупку школьной формы из-за растущей бедности в британских семьях ещё до того, как нагрянул энергетический кризис. Теперь же «потенциальный масштаб этой проблемы гораздо хуже», отметил Аттли. Он уверен, что правительству необходимо ввести всеобщее бесплатное питание для школьников, потому что многие семьи будут отчаянно нуждаться, даже если их доход превышает установленный государством порог бедности.



В Англии право на бесплатное школьное питание имеют все дети младшего школьного возраста с того момента, как их приняли, и до второго года обучения, пооясняет The Guardian. После этого такое право сохраняется лишь у тех учеников, чьи родители зарабатывают менее 7400 фунтов стерлингов в год.



Но повышение уровня для счетов за газ и электроэнергию в среднем до 3549 фунтов стерлингов в год, которое вступает в силу уже с октября, будет означать, что вскоре многие семьи, доход которых формально превышает необходимый минимум, тоже столкнутся с трудным выбором между отоплением и едой, подчёркивается в статье. Потребовалась отдельная благотворительная кампания, в которой участвовали даже знаменитые футболисты клуба «Манчестер Юнайтед», чтобы правительство Бориса Джонсона под давлением оппозиции приняло решение предоставить бесплатное питание ученикам из семей с самым низким доходом во время школьных каникул в ноябре 2020 года.



Этим летом британское правительство вновь выделило дополнительное финансирование местным органам власти, чтобы обеспечить детям, семьи которых подходят под требования благотворительной программы, один бесплатный приём пищи в день, а также участие в различных бесплатных мероприятиях в период школьных каникул.



Однако лейбористы раскритиковали эту программу, поскольку она фактически действовала всего четыре дня в неделю на протяжении четырёх недель — а всё остальное время в период летних каникул многие дети не получали достаточно еды, говорится в статье. Благотворительные организации также критикуют правительство за то, что нормативы по доходам семьи для получения бесплатного питания не изменились с 2018 года, несмотря на стремительный рост инфляции за этот период.



Как рассказал журналистам Энди Джолли, бывший директор школы и активный участник кампании в защиту бесплатного питания, получить право на это для многих семей невероятно сложно. Даже когда некоторые люди теряют работу, они всё равно не подходят под действующие нормативы, пояснил он: «Регистрация не происходит автоматически. Родители должны сами сообщить об этом в школу, а затем пройти через сложный процесс подачи заявления. Зачастую из-за различных барьеров, таких как недостаточное знание языка или боязнь стигматизации, семьи даже не претендуют на эти льготы».



Как считает Ричард Мёрфи, профессор бухгалтерского учета в Шеффилдском университете и активный борец за экономическую справедливость, бесплатное школьное питание для всех детей в государственных школах является единственным возможным решением в данной ситуации. «В ближайшие месяцы мы столкнёмся с худшим экономическим кризисом, свидетелем которого был кто-либо из живущих», — предупредил он. «Правительство должно принять быстрые и всеобъемлющие меры, поскольку цена его бездействия — не только детская бедность, но и детский голод, и это совершенно неприемлемо», — подчеркнул эксперт.



Правительство Уэльса взяло на себя обязательство ввести бесплатное питание для всех учеников начальной школы к 2024 году, и министры пообещали, что попытаются этого добиться, говорится в статье. В преддверии последних выборов Шотландская национальная партия (SNP) также обязалась обеспечить бесплатным завтраком и обедом всех детей младшего возраста к августу этого года — однако добиться этого ей пока так и не удалось.



Как рассказала журналистам на условиях анонимности мать-одиночка, которая проживает с двумя сыновьями в графстве Тайн-энд-Уир на севере Англии, хотя она с трудом обеспечивает выплаты по счетам, её дети сейчас не имеют права получать бесплатное питание в начальной школе, потому что она получает 728 фунтов стерлингов в месяц, работая неполный рабочий день.



По её словам, дома им приходится носить термобелье и тёплые флисовые пижамы, чтобы экономить на отоплении. А бесплатные уроки плавания служат им для того, чтобы дети могли вымыть голову в бассейне и не включать горячую воду дома. «Ограничения по доходам для получения бесплатного школьного питания слишком низкие. Хотя мы бедные, но похоже, что недостаточно бедны для этого», — отметила она.



В свою очередь, официальный представитель Министерства образования заявил, что уже более 2000 школ на данный момент присоединились к Национальной программе школьных завтраков. «Мы инвестируем в эту программу до 24 миллионов фунтов стерлингов и уже расширили право на участие в январе, чтобы охватить больше школ в неблагополучных районах. Кроме того, мы обеспечиваем 1,9 миллиона детей бесплатным школьным питанием, а также оказываем социальную поддержку нуждающимся семьям через фонд поддержки домохозяйств», — пояснил он.