DT: партнёры Джейми Оливера будут взыскивать долги его ресторанов с него лично

Звезде кулинарии Джейми Оливеру, ресторанная империя которого потерпела коллапс, возможно, придётся возвращать занятые его сетью деньги из личных средств, сообщает The Daily Telegraph. По данным газеты, знаменитый повар после реструктуризации его бизнеса ранее в этом году предоставил банку HSBC и поставщику продукции Brakes личные гарантии возврата долгов, что даст им возможность добиваться возмещения задолженности в суде.

Известному повару Джейми Оливеру, ресторанная империя которого потерпела крах, возможно, предстоит возвращать долги своих заведений лично: как сообщает The Daily Telegraph, британский банковский гигант HSBC и крупнейший в стране поставщик продуктов Brakes собираются взыскивать с Оливера непогашенные задолженности.

По данным газеты, предприниматель после реструктуризации своего бизнеса два года назад предоставил HSBC и Brakes личные гарантии возврата средств, благодаря чему они имеют возможность взыскать деньги через суд.

Как напоминает корреспондент The Daily Telegraph, ряд ресторанов Оливера в Великобритании объявил о банкротстве, в результате чего в них было введено внешнее управление. Британская консалтинговая компания KPMG, назначенная внешним управляющим, приняла решение закрыть все рестораны сети кроме трёх, расположенных в лондонском аэропорту Гатвик. По данным DT, были уволены 1000 человек, тогда как судьба ещё 300 остаётся под вопросом, поскольку KPMG ещё не принял решение по поводу точек в Гатвике.

Сеть Оливера два года тому назад прошла через «болезненную» реструктуризацию, в ходе которой были закрыты нерентабельные точки, отмечается в материале. Ранее в этом году предприниматель сумел привлечь для своей сети 4 млн фунтов финансирования от HSBC; при этом данная задолженность имеет статус super senior, что означает, что она будет погашаться в ходе процедуры банкротства в первую очередь. Согласно информации, полученной корреспондентом DT, общая задолженность сети Оливера перед HSBC составляет около 37 млн фунтов.

Сам предприниматель заявил, что «глубоко опечален» ситуацией, однако подчеркнул, что его рестораны «в положительном смысле подорвали» среднеценовой сегмент ресторанного рынка Великобритании, говорится в материале.