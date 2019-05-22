DT: партнёры Джейми Оливера будут взыскивать долги его ресторанов с него лично
Известному повару Джейми Оливеру, ресторанная империя которого потерпела крах, возможно, предстоит возвращать долги своих заведений лично: как сообщает The Daily Telegraph, британский банковский гигант HSBC и крупнейший в стране поставщик продуктов Brakes собираются взыскивать с Оливера непогашенные задолженности.
По данным газеты, предприниматель после реструктуризации своего бизнеса два года назад предоставил HSBC и Brakes личные гарантии возврата средств, благодаря чему они имеют возможность взыскать деньги через суд.
Как напоминает корреспондент The Daily Telegraph, ряд ресторанов Оливера в Великобритании объявил о банкротстве, в результате чего в них было введено внешнее управление. Британская консалтинговая компания KPMG, назначенная внешним управляющим, приняла решение закрыть все рестораны сети кроме трёх, расположенных в лондонском аэропорту Гатвик. По данным DT, были уволены 1000 человек, тогда как судьба ещё 300 остаётся под вопросом, поскольку KPMG ещё не принял решение по поводу точек в Гатвике.
Сам предприниматель заявил, что «глубоко опечален» ситуацией, однако подчеркнул, что его рестораны «в положительном смысле подорвали» среднеценовой сегмент ресторанного рынка Великобритании, говорится в материале.