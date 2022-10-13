Bloomberg: британскому здравоохранению грозят массовые увольнения врачей

Кризис в британской системе здравоохранения, которая уже и так перегружена из-за последствий пандемии COVID-19, вскоре может ещё больше обостриться, сообщает Bloomberg. Как показали недавние опросы, почти половина врачей, которые сейчас занимаются приёмом и консультацией пациентов, планируют уйти с работы насовсем или взять перерыв в следующем году. А учитывая, что британцам уже и так приходится очень долго ждать очереди в списках на приём, это создаст дополнительные сложности, отмечается в статье.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) столкнулась с угрозой массовых увольнений сотрудников, которые устали от перегрузок и невысокой заработной платы. Это также угрожает создать дополнительные сложности для пациентов, сообщает Bloomberg.



Национальная служба здравоохранения Великобритании и так уже не справляется с огромными списками ожидания в очереди на приём к специалистам, которые образовались ещё во время пандемии COVID-19, говорится в статье. И при этом недавний опрос показал, что кризис в этой сфере вскоре может ещё больше усугубиться.



Почти половина врачей, которые работают сейчас и занимаются приёмом и консультацией пациентов, заявили о том, что они планируют уйти с работы или взять перерыв. Британская медицинская ассоциация (BMA) сообщает, что, по её данным, около 44% почти из 8000 врачей, принявших участие в опросе, планируют уйти из системы NHS уже в следующем году.



По их словам, основная причина недовольства — это продолжающаяся десятилетиями «эрозия заработной платы», что становится особенно ощутимым на фоне продолжающегося кризиса роста стоимости жизни. «Национальная служба здравоохранения может столкнуться с волной увольнений самых высокопоставленных врачей», — предупредили в Британской медицинской ассоциации.



Это связано с тем, что сотрудники системы здравоохранения в последние годы испытывают повышенную нагрузку. При этом около 6,8 млн человек в Англии уже находятся в очереди, ожидая запланированных лечебных процедур или операций, таких как замена тазобедренного сустава или удаление катаракты, говорится в статье.



При этом средняя зарплата консультирующего врача в реальном выражении уже снизилась почти на 35%, подчёркивают специалисты. «Добрая воля персонала, от которой зависит функционирование Национальной службы здравоохранения, уже практически иссякла. И без немедленных мер NHS грозит полный крах», — предупредил в этой связи Вишал Шарма, глава комитета врачей-консультантов BMA.