Кризис в британской системе здравоохранения, которая уже и так перегружена из-за последствий пандемии COVID-19, вскоре может ещё больше обостриться, сообщает Bloomberg. Как показали недавние опросы, почти половина врачей, которые сейчас занимаются приёмом и консультацией пациентов, планируют уйти с работы насовсем или взять перерыв в следующем году. А учитывая, что британцам уже и так приходится очень долго ждать очереди в списках на приём, это создаст дополнительные сложности, отмечается в статье.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) столкнулась с угрозой массовых увольнений сотрудников, которые устали от перегрузок и невысокой заработной платы. Это также угрожает создать дополнительные сложности для пациентов, сообщает Bloomberg.
Национальная служба здравоохранения Великобритании и так уже не справляется с огромными списками ожидания в очереди на приём к специалистам, которые образовались ещё во время пандемии COVID-19, говорится в статье. И при этом недавний опрос показал, что кризис в этой сфере вскоре может ещё больше усугубиться.
Почти половина врачей, которые работают сейчас и занимаются приёмом и консультацией пациентов, заявили о том, что они планируют уйти с работы или взять перерыв. Британская медицинская ассоциация (BMA) сообщает, что, по её данным, около 44% почти из 8000 врачей, принявших участие в опросе, планируют уйти из системы NHS уже в следующем году.
По их словам, основная причина недовольства — это продолжающаяся десятилетиями «эрозия заработной платы», что становится особенно ощутимым на фоне продолжающегося кризиса роста стоимости жизни. «Национальная служба здравоохранения может столкнуться с волной увольнений самых высокопоставленных врачей», — предупредили в Британской медицинской ассоциации.
Это связано с тем, что сотрудники системы здравоохранения в последние годы испытывают повышенную нагрузку. При этом около 6,8 млн человек в Англии уже находятся в очереди, ожидая запланированных лечебных процедур или операций, таких как замена тазобедренного сустава или удаление катаракты, говорится в статье.
При этом средняя зарплата консультирующего врача в реальном выражении уже снизилась почти на 35%, подчёркивают специалисты. «Добрая воля персонала, от которой зависит функционирование Национальной службы здравоохранения, уже практически иссякла. И без немедленных мер NHS грозит полный крах», — предупредил в этой связи Вишал Шарма, глава комитета врачей-консультантов BMA.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в «пособничестве терроризму». Автором документа стал литовский представитель Эмануэлис Зингерис. Украинские представители позднее внесли в резолюцию правку о «пособничестве терроризму».
Кураторы Главного разведывательного управления Украины попытались ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта в Мелитополе против сотрудника избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный силовиками агент Артур Нестеренко, который получил лёгкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме.
Вице-премьер России Александр Новак в ответ на предложение Минфина США установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 предложил Вашингтону установить предельные цены на свои энергоносители, поставляемые Европе.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал выступление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в защиту принятого ей решения закупать у России большие объёмы природного газа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский президент Владимир Путин был инициатором трёхсторонней встречи Россия — Киргизия — Таджикистан.
Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в «Аль-Шабабе», будет готовиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре в «Легии», сообщает пресс-служба варшавского клуба.
Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова одержали победу над Анной Бондарь и Далмой Галфи из Венгрии в четвертьфинале парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Клуж-Напоке (Румыния).
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединённых Штатах не видят возможности восстановления ядерной сделки с Ираном в ближайшее время.
Страны НАТО во время ядерных учений не будут задействовать реальные боеприпасы и дистанцируются от России почти на 1 тыс. км, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Более 90% экспортёров Приморского края работают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил губернатор Олег Кожемяко на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова.