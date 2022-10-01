Sky: обнищавший персонал британских больниц ищет подработку или увольняется

Национальная служба здравоохранения Великобритании столкнулась с массовым исходом сотрудников. Многие из них уходят на более высокооплачиваемую работу, а те, что остаются, часто ищут дополнительные источники дохода, чтобы прокормить семью и покрыть растущие коммунальные счета, сообщает Sky News.

Экономический кризис вынуждает сотрудников британской Национальной службы здравоохранения уходить на более высокооплачиваемую работу в магазины или гостиничный бизнес. Столь неутешительные данные содержатся в новом докладе медицинской организации NHS Providers, сообщает Sky News.

Согласно исследованию, 68% отделений службы испытывают «значительные или серьёзные последствия» из-за бегства персонала в другие сектора. Кроме того, по словам высокопоставленных чиновников, «огромное количество» сотрудников устраиваются на вторую работу.

Авторы отчёта также предупреждают о том, что некоторые медсёстры и медбратья недоедают, чтобы накормить и одеть своих детей. Вдобавок им становится труднее добираться до работы из-за растущих расходов.

По информации NHS Providers, около 69% отделений жалуются на то, что кризис стоимости жизни затрудняет приём людей на низкооплачиваемые должности. Стремительный рост цен и счетов подорвал моральный дух персонала службы здравоохранения, которая в настоящий момент насчитывает более 132 тыс. открытых вакансий.

В попытке хоть как-то исправить ситуацию 27% отделений организовали продовольственные фонды для работников, а еще 19% планируют это сделать. Некоторые из них выплатили персоналу аванс на топливо, а другие помогли сотрудникам купить школьную форму для детей.

Всё это также негативно сказывается на пациентах. 95% руководителей отделений сообщают, что кризис стоимости жизни «значительно или серьёзно усугубил неравенство в отношении здоровья на местном уровне». Некоторым приходится делать трудный выбор между отоплением и едой, а другим — реже посещать врачей из-за транспортных расходов.

Среди медперсонала растёт число тех, кто обнаруживает, что они больше не могут позволить себе работать в этой сфере, отмечает директор по политике и стратегии в NHS Providers Мириам Дикин. «Печальный факт заключается в том, что некоторые сотрудники могут зарабатывать больше, работая в интернет-магазинах или в супермаркетах. Другие устраиваются на вторую работу. Мы слышали о сотрудниках, которые прекращают вносить пенсионные взносы и не могут заправить свои машины, чтобы добраться до работы», — отмечает она.

«Служба здравоохранения уже испытывала трудности с набором новых кадров, и мы опасаемся, что эта проблема будет только ухудшаться. Больше всего нас беспокоит прямое сдерживающее влияние кризиса стоимости жизни на набор и закрепление персонала», — добавляет Дикин.

Между тем благотворительные организации опасаются, что высокие цены на энергоносители повредят развитию детей. С начала года примерно 24% родителей стали покупать меньше продуктов питания. 13% едят холодные блюда или блюда, которые не требуют приготовления, чтобы сэкономить деньги на оплату коммунальных счетов.

«Людям приходилось выбирать между отоплением и едой. Этой зимой у миллионов не будет даже этого выбора», — подчёркивает глава благотворительной организации National Energy Action Адам Скорер.

«Наиболее уязвимые слои населения, в том числе дети, будут мёрзнуть и голодать, поскольку цены на энергию растут, несмотря на государственную поддержку. Происходящее разрушительно воздействует на здоровье и благополучие, и всё лишь усугубится после субботнего повышения цен. Речь идёт о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», — предупреждает Скорер.