Отставной подполковник США: на Украине нет ничего, что бы стоило потери одного американского города
Чтобы немного разобраться с направлением нашего движения, мы этим вечером с радостью представляем вам подполковника Дэниела Дэвиса, старшего научного сотрудника организации Defense Priorities. Дэниел Дэвис, большое спасибо за то, что согласились поучаствовать в нашей программе.
То, как люди говорят о перспективе применения ядерного оружия на Украине… Никогда не думал, что увижу, как люди, скажем так, выдают мимоходом такие заявления. Вы же служили не в такой армии, не так ли? Люди же не говорили: «О, ядерная война. Да ничего особенного».
ДЭНИЭЛ ДЭВИС, американский подполковник в отставке: Да, на самом деле когда я служил, все прекрасно понимали, что именно этого мы должны избежать любой ценой. В этом вся суть идеи взаимного гарантированного уничтожения. Как предполагалось, это должно было обеспечить, чтобы ничего подобного точно не произошло. И не важно, шла ли речь о ненавистных Советах или о Соединённых Штатах, которые тогда были яростно настроены друг против друга, наши правительства и все мы понимали, куда заходить нельзя, и это обеспечивало всем безопасность.
Но сейчас мы, похоже, всё это каким-то образом утратили. А нынешняя администрация, как я пару дней назад написал в издании 19FortyFive, проводит политику, которая логически не может быть реализована, не подвергнув нас серьёзному риску ядерной войны.
Так как, с одной стороны, они говорят: мы будем помогать Украине, неважно, что для этого потребуется и сколько времени на это уйдёт. Однако затем, с другой стороны, мы понимаем, что если Россия действительно… если эта политика приведёт к успеху и России будет грозить то, что её вытеснят или победят на поле боя, тогда вероятность того, что Владимир Путин от отчаяния и страха прибегнет к ядерному оружию, крайне высока.
Поэтому если Байден преуспеет в этом, то для нас риски будут выше. И мы просто не можем пойти по этому пути. На Украине нет ничего, что бы стоило потери одного американского города.
Дата публикации 25 октября 2022 года.
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