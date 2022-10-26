Отставной подполковник США: на Украине нет ничего, что бы стоило потери одного американского города

Во времена противостояния США с Советским Союзом стороны любой ценой пытались избежать ядерного конфликта из-за угрозы взаимного гарантированного уничтожения, заявил в интервью Fox News американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис. Однако сейчас, по его словам, администрация Байдена проводит политику, которая логически не может быть реализована, не подвергнув Америку серьёзному риску ядерной войны. «На Украине нет ничего, что бы стоило потери одного американского города», — подчеркнул Дэвис.

Чтобы немного разобраться с направлением нашего движения, мы этим вечером с радостью представляем вам подполковника Дэниела Дэвиса, старшего научного сотрудника организации Defense Priorities. Дэниел Дэвис, большое спасибо за то, что согласились поучаствовать в нашей программе.



То, как люди говорят о перспективе применения ядерного оружия на Украине… Никогда не думал, что увижу, как люди, скажем так, выдают мимоходом такие заявления. Вы же служили не в такой армии, не так ли? Люди же не говорили: «О, ядерная война. Да ничего особенного».



ДЭНИЭЛ ДЭВИС, американский подполковник в отставке: Да, на самом деле когда я служил, все прекрасно понимали, что именно этого мы должны избежать любой ценой. В этом вся суть идеи взаимного гарантированного уничтожения. Как предполагалось, это должно было обеспечить, чтобы ничего подобного точно не произошло. И не важно, шла ли речь о ненавистных Советах или о Соединённых Штатах, которые тогда были яростно настроены друг против друга, наши правительства и все мы понимали, куда заходить нельзя, и это обеспечивало всем безопасность.



Но сейчас мы, похоже, всё это каким-то образом утратили. А нынешняя администрация, как я пару дней назад написал в издании 19FortyFive, проводит политику, которая логически не может быть реализована, не подвергнув нас серьёзному риску ядерной войны.



Так как, с одной стороны, они говорят: мы будем помогать Украине, неважно, что для этого потребуется и сколько времени на это уйдёт. Однако затем, с другой стороны, мы понимаем, что если Россия действительно… если эта политика приведёт к успеху и России будет грозить то, что её вытеснят или победят на поле боя, тогда вероятность того, что Владимир Путин от отчаяния и страха прибегнет к ядерному оружию, крайне высока.



Поэтому если Байден преуспеет в этом, то для нас риски будут выше. И мы просто не можем пойти по этому пути. На Украине нет ничего, что бы стоило потери одного американского города.



Дата публикации 25 октября 2022 года.