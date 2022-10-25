«Всего лишь ядерная война» — ведущий Fox News о странном отношении американских СМИ к небывалой угрозе

Эксперты предупреждают, что сейчас из-за украинского конфликта угроза применения ядерного оружия гораздо серьёзнее, чем во времена Карибского кризиса. Однако, как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, новость об этом почему-то не попадает на первые полосы американских газет. Более того, по его словам, материалы, посвящённые подобному развитию событий, подаются с посылом: не беда, всего лишь ядерная война. А Вашингтон при этом следит за тем, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, пока всё не кончится ядерной войной, подчеркнул Карлсон.

Внезапно появилось множество новостных материалов о ядерной войне: знаете, у нас может произойти ядерная война — не беда, всего лишь ядерная война, 80 лет уже такой не было.



Newsweek, например, недавно опубликовал статью под заголовком «Эти продукты питания крайне важны для того, чтобы пережить ядерную войну в США».



Уверен, что, когда вы стоите в супермаркете Safeway, то не думаете: «Какие продукты мне купить для того, чтобы пережить ядерный конфликт?».



Затем Business Insider совсем недавно сообщил: эксперты предупреждают о том, что 60 лет спустя после Карибского кризиса ядерная угроза от конфликта на Украине носит куда более серьёзный характер. А почему это каждое утро не попадает на первые полосы всех газет?



Как минимум несколько демократов, похоже, немного этим обеспокоены. По данным The Washington Post, 30 конгрессменов-демократов направили Байдену письмо с призывом изменить его стратегию по Украине и добиваться прямых переговоров с Россией. Отлично.



Но Лиз Чейни, которая любит войны, поскольку благодаря им она чувствует себя могущественной, остаётся совершенно невозмутимой относительно перспективы разрушения мира. Вот что она вчера заявила.



ЭЛИЗАБЕТ ЧЕЙНИ, конгрессвумен, член Республиканской партии: Идея о том, что партия более не будет поддерживать украинский народ… Кевин Маккарти — это человек, у которого на стене в его офисе в Капитолии висит портрет Рональда Рейгана, и мысль о том, что сейчас он станет лидером пропутинского крыла моей партии, просто поразительна. Это опасно. Он лучше об этом знает. Но тот факт, что он готов пойти по этому пути и предположить, что Америка больше не будет выступать за свободу, по-моему, говорит вам о том, что он хочет пожертвовать всем ради своих собственных политических выгод.



Да, (поддерживать. — ИноТВ) украинский народ, а не какого-то коррумпированного олигарха в спортивном костюме. Конечно, нет. Мы помогаем украинскому народу и следим за тем, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, пока мы не дойдём до ядерной войны.



Кто ещё вызывает большее отвращение, чем Лиз Чейни? Между тем давайте будем сажать американцев в тюрьму, если они с этим не согласны.



Дата публикации 25 октября 2022 года.