Габбард: демократы стали партией ястребов, которые заводят США в ядерную войну

Ни Джо Байден, ни лидеры демократов в конгрессе США не справляются с возложенной на них ответственностью, заявила в эфире Fox News экс-конгрессвумен Тулси Габбард. По её словам, нынешняя Демократическая партия стала партией ястребов, которые заводят Америку в третью мировую войну.

В этих видео упоминалась и Тулси Габбард. Она присоединяется к нам сейчас. Что случилось с Александрией Окасио-Кортес? И наблюдаете ли вы подобную напряжённость из-за Украины на улицах?



ТУЛСИ ГАББАРД, бывшая конгрессвумен: Я не знаю, что с ней случилось и во что она верит, но, надеюсь, все обратили внимание на то, что говорили эти два молодых человека, а также на боль, скорбь, страх и обеспокоенность, которые они выражали своему представителю в конгрессе.



На деле она была настолько презрительна по отношению к ним, что это указывает на более серьёзную проблему в Вашингтоне. Одна из причин, почему я ушла из сегодняшней Демократической партии, заключается в том, что они стали партией ястребов.



Мы буквально сидим на краю пропасти ядерной катастрофы. Можно услышать, как эти молодые люди говорят: ничего не имеет значения, если все мы будем уничтожены в ядерной войне, к которой нас ведут президент Байден и лидеры Демократической партии в конгрессе, ведь они полностью не справляются с возложенной на них ответственностью. Первостепенная ответственность президента заключается в том, чтобы обеспечить нашу безопасность и нашу свободу.



А вам сейчас приходит на ум кто-нибудь из демократов, кто задаёт жёсткие вопросы о конфликте на Украине?



ТУЛСИ ГАББАРД: Ни одного.



Думаю, большинство этих вопросов поступает от правых. Что произошло?



ТУЛСИ ГАББАРД: Ни одного не назову. И, Джесси, если помните, в начале на Украину был выделен очень большой пакет финансирования на сумму 40 миллиардов долларов. Естественно, с тех пор было множество других пакетов, однако против того не проголосовал ни один демократ в палате представителей или сенате. Ни один. По-моему, всего в палате представителей и сенате против выступили 66 республиканцев и ни одного демократа, которые хранят абсолютное молчание. Так что эти люди правы. Где эти так называемые прогрессивные? Где эти поборники мира, все эти Александрии Окасио-Кортес, Берни Сандерсы, все эти люди, которые утверждали, что представляют это движение? Они хранят абсолютное молчание. И именно они заводят нас в ядерную войну.



Что касается протестов, на улицах не видно множества людей, протестующих из-за ситуации с Украиной. Как вы думаете, почему так происходит?



ТУЛСИ ГАББАРД: Думаю, происходит так потому, что в мейнстримных СМИ есть множество людей, которые как попугаи повторяют за Демократической партией те же самые аргументы в пользу конфликта. И при этом они не выполняют свою работу и не поднимают важные вопросы о том, как используются доллары наших налогоплательщиков, и каковы для американского народа издержки и последствия от того, что эти ястребы заводят нас в третью мировую войну.



Дата публикации 14 октября 2022 года.