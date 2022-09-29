Fox News: экс-конгрессвумен Тулси Габбард предупредила об угрозе «ядерного холокоста»

Бывшая конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард в интервью Fox News указала на то, что если вдруг станет известно о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток», то непременно будут последствия. При этом она отметила, что стороны в конце концов могут прийти к «ядерному холокосту».

Тулси Габбард — бывший член конгресса от штата Гавайи, которая с самого первого дня — с 24 февраля, когда начался этот вооружённый конфликт, — говорит об одном и том же, что ставки тут очень высоки. Возможно, нам следует это признать, прежде чем мы продолжим беспечное движение вперёд.



И для нас честь, что этим вечером она вновь согласилась поучаствовать в нашей программе. Госпожа конгрессвумен, большое спасибо за то, что пришли к нам. Что вы об этом думаете?



ТУЛСИ ГАББАРД, бывшая конгрессвумен от штата Гавайи: Такер, нам вновь напомнили о том, что, к сожалению, нами руководят эгоистичные и недальновидные лидеры, которых не волнует американский народ. Они всё дальше и дальше заводят нас в войну, не понимая одного из базовых принципов и характеристик войны — то, что она непредсказуема.



Как только прозвучит первый выстрел, как только будет нанесён первый удар, предсказуемая природа вещей, которые вы можете планировать, естественным путём становится непредсказуемой. И поэтому они могут говорить: «О, Боже мой! Уже дошло до диверсии». Да, это так. Война непредсказуема. Однако нет ничего непредсказуемого в военных расходах, страданиях, опустошениях, разрушениях и вызванных ею смертях.



Поэтому для американского народа и для нас реальный вопрос состоит в том, сколько страданий придётся перенести нам в нашей стране и людям по всему миру. Как вы чётко подметили, сегодня у нас налицо диверсия на газопроводе. Что дальше? Доступ к интернету, спутники системы GPS, которая обеспечивает функционирование, по сути, всех аспектов нашей жизни, а также наших боевых систем.



Начните движение вниз по этому пути, и вы в конце концов придёте к потенциальном ядерному исходу. И, знаете, наше руководство говорит: «Мы ничего не можем поделать. Всё в руках Путина». Знаете что? Соединённые Штаты, наше руководство и европейские лидеры — вот кто подогревает и финансирует этот конфликт.



И у них есть чертовски много рычагов влияния, позволяющих добиваться некоего результата путём переговоров, перемирия, окончания этого конфликта и чтобы реально бороться за мир и процветание. И нам следует знать, что если они не будут этого делать, — а в настоящий момент они этого не делают, — то они добиваются ещё больших разрушений, ещё большей войны и, следовательно, отсутствия мира и процветания, а также ещё больших страданий для нас и для людей по всему миру.



Если окажется, что администрация Байдена действительно взорвала газопровод или же дала добро на то, чтобы кто-то другой устроил диверсию на этом трубопроводе, то не стоит ли ввести федеральный закон, который навсегда запрещал бы им читать нам всем нотации об изменении климата?



ТУЛСИ ГАББАРД: У меня нет доказательств того, кто несёт за это ответственность. Если выяснится именно это, то будут последствия. Но сегодня мы столкнулись с реальностью, говорящей о том, с чем конкретно мы имеем дело. Дело тут в том, что если мы продолжим нисходящее движение по этому пути, то в конце концов мы можем прийти к ядерному холокосту. И что мы и миллионы людей по всему миру будем с этим делать? Нам нужно призвать наших лидеров занять чёткую позицию и бороться за мир, бороться за процветание и бороться за наше будущее.



Да, хочется, чтобы у детей была возможность вырасти и всё в этом роде. Тулси Габбард…



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, именно так.



Именно так. Как всегда, благодарю вас за участие. Большое спасибо.



Дата публикации 28 сентября 2022 года.