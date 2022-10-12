Fox News: вместо заботы об американцах тянут страну в войну — Габбард рассказала, почему покинула Демократическую партию США

Администрация Джо Байдена и высокопоставленные демократы в американском конгрессе подталкивают Америку всё ближе к ядерной войне, не заботясь о благополучии американского народа и не думая о последствиях, к которым могут привести их решения, заявила экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону, объясняя своё решение покинуть ряды Демократической партии. По словам Габбард, демократов теперь ведут фанатичные идеологи, которые подавляют любое инакомыслие при помощи страха.

А у нас в гостях — Тулси Габбард, и мы очень этому рады. Тулси, большое вам спасибо, что к нам заглянули! Заявление вы сделали весьма интересное — я вот слушал и думал: у нас на передаче иногда бывают республиканцы, но даже они не выражаются так ясно и смело, как вы. Так какие у вас ощущения? Вы же ведь долго состояли в партии, вы были её будущим, а теперь вот ушли, так что момент это для вас наверняка напряжённый.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Такер, как вы и сами знаете, я всегда была человеком свободомыслящим — пусть и демократом, но демократом, независимым в суждениях. И убеждения мои предельно ясны: я люблю нашу страну, и я приняла присягу — и как военнослужащая, и как член конгресса, — обязавшись защищать нашу Конституцию. К этой присяге я отношусь крайне серьёзно.





А при ближайшем рассмотрении Демократическая партия в нынешнем её виде находится под контролем фанатичных идеологов, которые ненавидят свободу, презирают Конституцию и активно ищут способы для того, чтобы превратить в ничто закреплённые в этой Конституции и дарованные нам Богом права — включая и свободу слова. Если вы или я скажем что-нибудь, что им не по нраву, они не скажут: «Останемся при своих мнениях», «Давайте сами жить и другим не мешать» или что-то ещё традиционно либеральное. Нет, им этого мало — они сделают всё возможное, чтобы человека растоптать, заткнуть ему рот и его очернить. Они в союзе с IT-гигантами и обслуживающими интересы корпораций СМИ уничтожают любого, кто осмелится даже просто усомниться в их повестке.





Выступают они и против свободы вероисповедания: они враждебно относятся к верующим, к людям, которые отправляют религиозные обряды, и особенно это касается христиан. Они находят способы мстить людям просто за то, что они пользуются своей свободой вероисповедания, ущемлять их и наказывать.





Список можно продолжать долго, но за этим моим решением прежде всего стоят фундаментальные соображения по поводу свободы. Я не могу состоять в партии, которая выступает против свободы и активно пытается подточить её столпы.

Ваши слова очень вдохновляют — но в то же время огорчают: хочется вашу речь распечатать, чтобы можно было потом каждого кандидата от республиканцев, который у нас будет в гостях, просить их зачитать — а если кто-то не зачитает, то я и голосовать за него не стану! Понимаете? Почему так сложно сказать всё это вслух? Во-первых, люди, которые всё время твердят о расизме, сами его проявляют! Так почему же людям так трудно это признать? Это же так очевидно!

ТУЛСИ ГАББАРД: Это хорошо демонстрирует всю ту атмосферу страха, которую создали элитисты во власти. Люди боятся сказать правду, боятся воспользоваться своей свободой слова, можно же ведь работы лишиться, а могут и «отменить» или грязью облить, а то и — Боже упаси! — в Вашингтоне не станут приглашать на вечеринки, где тусуются «крутые ребята», потерять популярность.





К этому на самом деле всё и сводится: вместо того, чтобы отстаивать мир, благополучие, безопасность и свободу американского народа, очень уж многие вашингтонские политики проявляют себя как разжигатели войны, которые прислуживают ВПК, и продолжают первым делом заботиться о своих личных интересах или интересах своих спонсоров, не обращая никакого внимания на то, как их решения отражаются на американском народе.





Именно это мы сейчас наблюдаем на примере президента Байдена и высокопоставленных членов конгресса — их решения подталкивают нас всё ближе к ядерному холокосту. У них, быть может, и есть бункеры, в которых они смогут укрыться, а вот у нас, американских граждан, никаких укрытий не будет, нам пойти будет некуда, будет негде прятаться. Нам придётся столкнуться с последствиями их решений, из-за которых может не стать мира в том виде, в котором мы его знаем.

Вы — первый на моей памяти человек, который высказал эту мысль ещё в феврале, когда всё это началось, и я вам поверил...

ТУЛСИ ГАББАРД: Именно поэтому я и баллотировалась в президенты.

Что же, оказалось, что вы были абсолютно правы. По-быстрому задам ещё один вопрос: раз вы так много лет заседали в конгрессе в качестве члена партии, которую вы только что покинули, вы там всех знаете. Вам кто-нибудь из ваших бывших коллег-демократов сегодня позвонил, чтобы сказать пару слов?





ТУЛСИ ГАББАРД: Один человек. Один человек со мной связался — отправил мне сообщение с тремя «пальцами вверх».

Очень бы, конечно, хотелось узнать, кто же это был — но в целом рад, что вам удаётся оказывать какое-то влияние на людей. С нами была Тулси Габбард. Спрашивать, чем теперь займётесь, я не стану — но надеюсь, что вы уже скоро снова появитесь на нашей передаче. Спасибо вам.





ТУЛСИ ГАББАРД: Буду с нетерпением ждать встречи. Спасибо вам, Такер.

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.