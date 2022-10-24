AC: Америке жизненно необходимо избежать ядерной войны с Россией
Для президента Владимира Зеленского возвращение Крыма и Донбасса оправдывает полномасштабный военный конфликт, однако в истории американо-российских отношений вопрос о том, кто контролирует эти регионы, никогда не был поводом для оправдания возможного военного столкновения между двумя странами, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как пишет он в статье для The American Conservative, для Америки главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный армагеддон.
Как отмечает Бьюкенен, на протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, которые находились за 8 тыс. км от Украины. Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве.
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