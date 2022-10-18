Блинкен: либо мировым порядком заниматься будут США, либо Китай — или вообще никто

Америка и КНР ведут соперничество за то, каким окажется будущее, которое придёт на смену периоду, наступившему после завершения холодной войны, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен на открытой дискуссии с госсекретарём США Кондолизой Райс. По словам Блинкена, если в этом соперничестве одержит верх Китай, то он выстроит «глубоко антилиберальный» мировой порядок, в котором интересы и ценности Вашингтона в полной мере учитываться не будут.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, государственный секретарь США: Но приоритетным (в отношениях между США и Китаем. — ИноТВ) выступает именно аспект конкуренции, поскольку, как я уже сказал, как минимум с нашей точки зрения, речь идёт о соперничестве за то, что придёт на смену периоду, наступившему после холодной войны, — за то, как будет выглядеть это будущее и чьи ценности оно будет отражать.



И — как минимум с нашей точки зрения — перед нами стоит фундаментальный выбор. Ведь, как мы обнаружили — и, на мой взгляд, во время исторического периода, начавшегося после Второй мировой войны это стало уж точно очевидно, — что мир сам себя в порядок не приведёт.





И для США выбор таков — если мы не будем участвовать в установлении этого порядка, если не будем выступать в этом процессе в роли лидера, то будет два варианта: либо эту роль станет играть кто-то ещё, а это вполне может быть и Китай, и опять же делать это он будет, скорее всего, так, что наши интересы и ценности учитываться в полной мере не будут; либо — а это, наверное, сценарий столь же скверный — порядок поддерживать не будет вообще никто. А в этом случае, как правило, возникает вакуум, который в первую очередь заполняет не хорошее, а плохое.





Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы проявлять активность, выступать лидером — и стараться, что в этом соперничестве за то, как будет выглядеть этот новый период, мы применяем все доступные нам средства.





На мой взгляд, Китай тоже хочет установить порядок, однако порядок это глубоко антилиберальный. А мы добиваемся — пусть и опять же не всегда поступая идеально — установления более либерального порядка. И в этом и заключается суть этого соперничества.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.