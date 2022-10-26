Forsal: надо готовиться — Польша предупредила Европу о второй волне беженцев с Украины

Грядущей зимой следует ожидать очередной волны украинских беженцев, заявил замминистра внутренних дел и администрации страны Бартош Гродецкий. По его прогнозу главный удар снова придётся на Польшу. И Варшава уже начала к нему готовиться, она будет использовать проверенные ранее методы и сотрудничать по вопросам миграции со всем ЕС, сообщает Forsal.

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий заявил, что удары по критически важной инфраструктуре на Украине могут вызвать вторую волну миграции. «Встреча с нашими украинскими коллегами состоялась, и мы тоже готовимся к ней, мы надеемся на то, что мы сможем подготовиться вместе», — рассказал чиновник в ходе Пражской конференции, в которой приняли участие представители 50 стран, но не была приглашена ни Россия, ни Белоруссия.

Как передаёт Forsal, он объяснил, что опять главный удар волны украинских беженцев придётся на Польшу, которая в работе будет использовать уже ранее проверенные на прочность методы. Соответствующие задачи будут поставлены перед Министерством внутренних дел страны и местными органами власти.

В свою очередь, министр внутренних дел Чехии Вит Ракужан подчеркнул, что Европа справилась с волной беженцев с Украины. «Европа сделала всё, что от неё требовалось перед лицом этой сложной миграционной проблемы, всё получилось», — отметил он.

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Гродецкий также добавил, что в настоящее время европейские страны переполнены миграционными потоками. «Я рад, что Европейская комиссия наконец-то объединила эти две темы, которые раньше рассматривала в качетве отдельных: целостность Шенгенской зоны и миграцию. Мы, наше правительство, связывали их с самого начала», — подчеркнул он.

В своей речи он объяснил, что миграционные процессы начинаются со страны отправления, через страны транзита и, наконец, в страну назначения. По его словам, необходимо внедрить цифровизацию управления миграционными кризисами, а также создать миграционные центры в странах происхождения и углубить сотрудничество с местными властями. Более того, необходимо способствовать политике возвращения легальной трудовой миграции и укреплению потенциала отдельных стран в плане предоставления убежища и международной защиты.