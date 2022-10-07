СТРАНА: Польша собирается обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё

Польские власти собираются обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Как пишет «СТРАНА», над поправкой работают два месяца, проект могут утвердить Советом министров в течение двух недель. Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях, в которых проживают 80 тыс. человек.

В Польше работают над изменениями в специальный закон, который касается украинских беженцев, которых собираются обязать оплачивать предоставленное государством жильё. Как пишет «СТРАНА», над поправкой работают два месяца, проект могут утвердить Советом министров в течение двух недель.

Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тыс. беженцев.

«Не должно быть такого, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше», — заявила Каролина Лукасевич из Центра миграционных исследований Варшавского университета.

Вместе с тем, власти рассматривают вариант частичной оплаты жилья для беженцев с Украины. Например, от обязательной оплаты хотят освободить пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.

«С одной стороны, положение поляков должно быть выровнено с украинцами, а с другой — последние не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, мы получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми группами, которые скажут, что поляки не имеют электричества, а украинцы живут бесплатно в трёхзвездочном отеле», — считает профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета.

Как отмечает издание, по некоторым данным, в Польше в конце августа находилось около 2,2 млн украинцев. Из них 900 тыс. —1 млн — это беженцы, ещё до 1,2 млн человек — те, кто жил и работал в стране до начала российской спецоперации.