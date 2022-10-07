СТРАНА: Польша собирается обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё
В Польше работают над изменениями в специальный закон, который касается украинских беженцев, которых собираются обязать оплачивать предоставленное государством жильё. Как пишет «СТРАНА», над поправкой работают два месяца, проект могут утвердить Советом министров в течение двух недель.
Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тыс. беженцев.
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