Sky News: в Великобритании ожидают ужесточения правил для мигрантов

Ожидается, что в своём первом масштабном выступлении на конференции Консервативной партии новый министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман представит закон, разрешающий депортацию нелегальных мигрантов и фактически запрещающий им просить убежища. Намерение правительства ужесточить правила связано с тем, что в Великобританию за этот год прибыло уже почти 33 тыс. нелегалов, причём около 25% из них — за прошедший месяц, сообщает Sky News.

Закон, официально разрешающий депортацию из Великобритании нелегальных мигрантов, вскоре может быть принят после выступления министра внутренних дел Суэллы Браверман, отец которой когда-то иммигрировал в Великобританию из Кении. Ожидается, что она обнародует очередные «решительные меры» в отношении людей, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш, и строгие планы по борьбе с такой миграцией, сообщает Sky News.



По имеющейся в распоряжении этого британского телеканала информации, в предстоящем первом крупном выступлении на конференции Консервативной партии в Бирмингеме глава МВД изложит новые предложения в отношении норм и законов, которые позволили бы выйти за рамки закона «О гражданстве и границах». Браверман расскажет, как эффективнее использовать полномочия в рамках действующего законодательства, говорится в статье.



Министр внутренних дел, как предполагается, может представить закон, официально разрешающий депортацию нелегалов и фактически запрещающий им просить убежища в Великобритании, а также пообещает «использовать все инструменты», имеющиеся в распоряжении правительства, чтобы помешать нелегальным мигрантам пересекать Ла-Манш. В то же время эти меры не должны задеть «настоящих просителей убежища», сообщается в статье.



В соответствии с законом «О гражданстве и границах», который был представлен в июне бывшим министром внутренних дел Прити Пател, людям, въезжающим в Великобританию нелегально или просрочившим визу, грозит до четырёх лет тюрьмы. При этом ходатайства о предоставлении убежища от тех, кто путешествует через «безопасные» третьи страны, такие как Франция, обычно не принимаются, хотя есть и некоторые исключения из этого правила.



Согласно информации Sky News, глава МВД планирует взять на себя обязательство рассмотреть новые законодательные полномочия, которые бы позволили британскому правительству запрещать въезд любому человеку, прибывающему в страну нелегально. Также планируется объявить о планах по увеличению числа перехватов судов с нелегалами при поддержке французской стороны в Ла-Манше, а также об активизации в Великобритании борьбы с преступными группировками, ответственными за эти опасные путешествия.



Такое ужесточение мер связано с тем, что уже почти 33 тыс. человек прибыли в Великобританию с начала этого года. При этом 7767 из них приехали за прошлый месяц, подчёркивается в статье. Браверман была назначена министром внутренних дел в сентябре. И ожидается, что она продолжит продвигать планы по обеспечению того, чтобы жёсткую политику Великобритании в отношении нелегальной иммиграции нельзя было подорвать «посредством злоупотреблений современными законами о рабстве, законом «О правах человека» или Европейским судом по правам человека», говорится в статье.

В соответствии с действующим законом «О гражданстве и границах», который его критики называют «варварским», контрабандистам грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения, а лица, незаконно въезжающие в страну, могут быть заключены в тюрьму на срок до четырёх лет. Закон также предоставил правительству широкие полномочия по отправке лиц, ищущих убежища, в офшорные центры содержания под стражей. А в начале этого года был представлен план депортации в Руанду, который вызвал шквал критики, напоминает Sky News.



Правительство Бориса Джонсона тогда заявило, что схема, по которой лица, ищущие убежища, отправляются в Руанду, должна снизить стимул нелегально пробираться на территорию Великобритании. Однако эти планы были немедленно оспорены правозащитниками через суд, и первый и единственный рейс в Кигали был остановлен после того, как в последнюю минуту вмешался Европейский суд по правам человека.



Кроме того, в прошлом месяце был подан новый юридический иск против противоречивой политики британских властей. При этом отмечалось, что обстановка в Руанде характеризуется «чрезвычайным уровнем контроля и не терпит проявлений политической оппозиции», говорится в статье. В то же время предполагается, что глава МВД пообещает следить за тем, чтобы те люди, которые являются «настоящими просителями убежища», включая беженцев с Украины, могли бы безопасно жить в Великобритании.