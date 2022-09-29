СТРАНА: мэр польского города пожаловался на украинок, которые приезжают за помощью и возвращаются обратно
Власти польского Перемышля обратили внимание на организованные группы женщин с детьми из Закарпатской области Украины, которые приезжают только для получения финансовой помощи, а затем возвращаются домой. Очереди из таких людей образовываются ежедневно. Как пишет «СТРАНА», по словам мэра Перемышля Войцеха Бакуна, первые группы гражданок Украины, которые приезжают только ради получения помощи, были замечены ещё в мае. В июле наблюдалась аналогичная интенсивность, в августе их количество уже снизилось, а в сентябре вновь стали появляться такие организованные группы.
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