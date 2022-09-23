Nya Dagbladet: украинские беженцы «не видят будущего» в Швеции и уезжают из страны
Всё больше украинцев уезжают из Швеции по причине того, что они не имеют права на обучение шведскому языку, что очень затрудняет поиск работы и ассимиляцию в обществе. Наталье Волковой 62 года, в марте она уехала из Киева в Эскильстуну. У неё два высших образования, и она свободно говорит на русском, украинском, польском и сербском языках, но эти навыки не помогли ей выйти на шведский рынок труда. «Я готова мыть лестницы и полы, но не могу найти такую работу, потому что без шведского языка я никому не нужна. Среди нас, беженцев, много интересных людей: художники, журналисты, врачи и учителя, которые могли бы принести пользу Швеции», — приводит её слова Nya Dagbladet.
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