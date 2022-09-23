Nya Dagbladet: украинские беженцы «не видят будущего» в Швеции и уезжают из страны

Тысячи украинских беженцев разочаровались в Швеции и покинули страну, пишет Nya Dagbladet. Причиной этому стали невозможность ассимилироваться в шведское общество и возникшие трудности с поиском работы — без знания шведского языка найти её невозможно, а на языковые курсы беженцы не имеют права.

Всё больше украинцев уезжают из Швеции по причине того, что они не имеют права на обучение шведскому языку, что очень затрудняет поиск работы и ассимиляцию в обществе. Наталье Волковой 62 года, в марте она уехала из Киева в Эскильстуну. У неё два высших образования, и она свободно говорит на русском, украинском, польском и сербском языках, но эти навыки не помогли ей выйти на шведский рынок труда. «Я готова мыть лестницы и полы, но не могу найти такую ​​работу, потому что без шведского языка я никому не нужна. Среди нас, беженцев, много интересных людей: художники, журналисты, врачи и учителя, которые могли бы принести пользу Швеции», — приводит её слова Nya Dagbladet.

По словам Натальи Волковой, ещё когда она только приехала в Швецию, она была полна решимости работать, чтобы обеспечивать себя самой. Однако на тот момент Наталья не знала, что беженцы, прибывающие в Швецию в соответствии с директивой о массовой миграции, не имеют права на посещение курсов шведского языка для иммигрантов. «Я не знаю никого, кто нашёл бы работу, не зная языка», — заявила Наталья Волкова. По собственной инициативе Наталья изучает шведский язык в кружке, но считает, что обучение там слишком медленное. Знакомые ей украинцы, которым удалось найти работу в Швеции, уже говорили по-английски.

Она также сообщила, что многие её соотечественники, с которыми она познакомилась в Швеции, теперь начали возвращаться домой — хотя спецоперация России на Украине ещё не закончилась. Остальные вместо этого переезжают в Германию, Ирландию или Канаду с надеждой, что там им предложат лучшее обучение языку и возможность устроиться на работу. По данным Миграционной службы Швеции, из 45 тыс. украинских беженцев, около 4 тыс. уже покинули страну, заключает Nya Dagbladet.