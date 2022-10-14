Independent: забытые беженцы — Великобритания отказывает в визе тем, у кого нет украинского паспорта

С начала российской спецоперации с Украины уехали около 325 тыс. иностранных граждан. Многие из них попытались начать новую жизнь в Великобритании, но столкнулись с препятствиями, передаёт The Independent. Так, обе схемы, по которым украинцы могут приехать в страну, подразумевают наличие украинского паспорта или родства с гражданином Украины, а значит, иностранным гражданам, бежавшим с Украины, в визе в Великобританию зачастую отказывают.

Сердце Деборы Амоды до сих пор колотится от страха, когда она слышит громкий шум. 19-летняя девушка родом из Нигерии, которая три года изучала медицину в Харькове, всё ещё не может избавиться от воспоминаний о разрывах бомб вокруг неё. Через семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине девушка уже покинула страну, но её ждут новые трудности.

Как отмечает The Independent, всё, чего она хочет, быть со своей семьёй — но если украинских граждан принимают в Великобритании, Деборе препятствуют в этом. Вместо того чтобы жить с семьёй, она живёт за сотни миль в незнакомом городе, одна.

Когда началась война, правительство Великобритании объявило о создании двух схем для украинских беженцев: одна позволяла беженцам приезжать к членам семьи в Великобритании, а другая — к гражданам Великобритании, которые готовы принять их у себя. Однако обе схемы подразумевают, что заявитель либо гражданин Украины, либо приезжает вместе с гражданином Украины.

В связи с этим иностранные граждане, проживавшие на территории страны, не могут воспользоваться этими схемами. На момент начала российской спецоперации на Украине проживали около полумиллиона иностранных граждан с временным или постоянным видом на жительство, в том числе более 76 тыс. иностранных студентов, в основном из Африки и Юго-Восточной Азии. Многие из них решили учиться на Украине, так как не могли получить доступ к таким программам обучения, как медицина, стоматология и инженерное дело, в своих странах, а плата за обучение в украинских университетах дешевле, чем в университетах большинства других европейских стран.

По данным Международной организации по миграции, с февраля с Украины уехали около 325 тыс. иностранных граждан. Издание называет их «забытыми беженцами» из-за того количества препятствий, с которыми они столкнулись для того, чтобы начать свою жизнь заново в Великобритании или других странах Европы.

Родители Деборы и трое её братьев и сестёр переехали из Нигерии в Шеффилд год назад. Её мать работает в доме престарелых, отец — рабочий на фабрике, а младшие братья и сёстры ходят в школу. Тем не менее сама Дебора не может к ним приехать.

Министерство внутренних дел Великобритании не раскрывает число тех, кто оказался в таком же положении, как Дебора, несмотря на то, что ведомство публикует данные о заявках на участие в программах от украинцев и членов их семей. Впрочем, даже те, кто состоит в родстве с украинцами, а значит, должны иметь право на получение визы, имеют гораздо более высокий процент отказов, чем граждане Украины: 14% по сравнению с 0,4%.

Кроме того, The Independent напоминает, что на момент начала российской спецоперации на Украине находились более 3 тыс. иностранных граждан, которые искали в стране убежища из-за конфликта или преследования у себя на родине.

43-летний Камран Мехдипур прожил в Киеве шесть лет по деловой визе, когда вынужден был во второй раз покинуть свой дом. В 2016 году ему уже пришлось бежать из Ирана после угроз со стороны властей в связи с политической кампанией его брата Пеймана, который сейчас живёт в качестве беженца в Великобритании.

Через три дня после начала спецоперации Камран поспешил покинуть свою съёмную квартиру, взяв с собой лишь небольшой рюкзак и трёх собак. В Киеве он оставил продуктовый магазин и гастроном, которые он открыл за время проживания на Украине. Его брат Пейман обратился по телефону доверия в Министерство внутренних дел Великобритании за советом, как его брат может приехать к нему. В ведомстве его заверили, что Камран может подать заявление по семейной схеме. Однако через три месяца после подачи заявления в визовом центре в Берлине им отказали на том основании, что Пейман не украинец. Пока Пейман пытается подать апелляцию, Камран вот уже три месяца живёт во временном лагере для беженцев в Леере, Германия.

Представитель благотворительной организации Here for Good Анаис Крейн, к которой обратились Пейман и Камран, говорит, что к её команде также обратились несколько иностранных граждан, которые проживали на Украине на законных основаниях, а теперь не могут воссоединиться с семьёй в Великобритании. Множество из них не могут вернуться на родину из-за преследований или внутреннего конфликта.

В британском правительстве заявили, что не станут комментировать отдельные случаи, но отметили, что отдельные схемы были разработаны для украинских граждан. Там добавили, что иностранные граждане могут подать заявление на приезд в Великобританию «по одному из наших безопасных и законных маршрутов, включая схемы деловых и учебных виз». Впрочем, эксперты называют эти схемы переезда в Великобританию «труднодоступными».

Как пишет The Independent, 35-летнему Ахмаду, который бежал из Афганистана на Украину в 2015 году, такой путь недоступен. На родине ему угрожали талибы*, потому что его брат, Идрес Бахши, работал на британскую армию в провинции Гильменд и переехал в Великобританию в 2014 году. Не имея возможности вернуться в Афганистан, где у власти теперь находится «Талибан»*, Ахмад подал заявление на участие в программе Ukraine Family Scheme вместе со своим братом. Но через три месяца он получил письмо с отказом, в котором было сказано, что он не имеет права на участие в программе, поскольку ни один из братьев не является родственником гражданина Украины или родственником обладателя украинского паспорта.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.