Das Erste: Берлин на пределе возможностей по приёму украинских беженцев

Берлин как главный центр притяжения принимает особенно много беженцев и уже практически исчерпал возможности по их снабжению и размещению, пожаловалась мэр города Франциска Гиффи. Как сообщает телеканал Das Erste, 340 тыс. украинцев уже получили первичную помощь в немецкой столице, а 100 тыс. из них нашли там жильё.

Действующий мэр Берлина Франциска Гиффи считает, что столица находится на пределе своих возможностей в том, что касается приёма беженцев, сообщает телеканал Das Erste. «Мы, города-земли, в частности, и особенно Берлин как главный центр притяжения, уже почти исчерпали свои возможности», — подчеркнула она в интервью немецким СМИ.

Гиффи настаивает на «дальнейшем строительстве недвижимости федеральным правительством, чтобы хорошо разместить людей, финансовой поддержке для огромных расходов и справедливом распределении на федеральной территории».

Генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Герд Ландсберг также заявил, что необходимы конкретные меры, а не просто резолюции. По его словам, варианты размещения ограничены. «Уже сейчас сдаются гостиничные номера и подготавливается коллективное жильё, например, в спортзалах», — добавил он.

По словам Гиффи, 340 тыс. человек с Украины уже получили первичную помощь в Берлине. За это время 100 тыс. украинцев нашли в немецкой столице жильё. Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о «миграционном цунами», если в ходе конфликта с российскими войсками продолжит разрушаться гражданская инфраструктура Украины.

«Они хотят нового кризиса беженцев в ЕС. Потому что, если на Украине не будет электричества, отопления, воды, это может вызвать новое миграционное цунами», — цитирует украинского премьер-министра немецкий телеканал Das Erste.