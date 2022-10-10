Canal 26: хакеры в Иране прервали выпуск новостей роликом с критикой аятоллы Хаменеи

Хакеры, поддерживающие волну протестов в Иране, прервали выпуск новостей по государственному телевидению изображением аятоллы Али Хаменеи с мишенью на лице и пламенем вокруг него, сообщает Canal 26. Как отмечает телеканал, верховный лидер Ирана стал одним из главных объектов гнева для протестующей молодёжи после смерти Махсы Амини 16 сентября, умершей после задержания полицией нравов.

Группа хакеров прервала телевизионный прямой эфир и запустила ролик с изображением верховного лидера Ирана. Речь об аятолле Хаменеи. Верховный лидер Ирана стал объектом гнева многих молодых людей, которые участвуют в протестах из-за смерти Махсы Амини, в ходе которых протестующие скандируют: «Смерть диктатору!» или срывают его появления в телевизионном эфире.

«Кровь нашей молодёжи на ваших руках», — увидели в ролике не поверившие своим глазам зрители вечернего выпуска новостей на государственном телеканале.

В эфире государственного канала показывали выступление Хаменеи в окружении группы священнослужителей, когда на экране появилось нечто неожиданное. Эфир сменился изображением Хаменеи с мишенью на лице и пламенем вокруг него, а внизу появились фотографии Амини и других молодых женщин, погибших в ходе протестов. Голос за кадром произнёс лозунг протестного движения: «Женщина. Свобода. Жизнь».

После того как изображение пропало, в эфире появился растерянный ведущий новостей, который произнёс: «Уважаемые зрители, приглашаю вас посмотреть остальные новости». Хакерская группировка Ali's Justice взяла на себя ответственность за эту акцию.

Хаменеи становится одним из главных объектов для протестующей молодёжи после смерти Махсы Амини 16 сентября.

Дата выхода в эфир 10 октября 2022 года.