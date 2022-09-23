NBC: сжигают хиджабы и стригут волосы — Иран охватили протесты против традиций и правительства

В Исламской республике продолжаются антиправительственные демонстрации, участники которых сжигают головные платки и устраивают стычки с правоохранительными органами. Причиной волнений послужила смерть 22-летней иранки Махсы Амини, которая умерла после ареста местной полицией нравов за «неподобающий наряд», передаёт NBC News.

Сегодня вечером в Иране усилились продолжающиеся уже шестой день протесты. По словам властей, во вторник были убиты три человека, в том числе сотрудник сил правопорядка, в результате чего число погибших с субботы возросло до семи.

Страну охватило недовольство после смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в Тегеране на прошлой неделе после того, как полиция нравов арестовала её за «неподобающий наряд». Власти сочли, что брюки, которые носила девушка под обязательным свободным платьем, были слишком узкими.

По данным полиции, она умерла в пятницу после того, как заболела и впала в кому, когда ожидала очереди вместе с другими женщинами, задержанными полицией нравов. Её смерть теперь вызывает движение против обязательного исламского дресс-кода, установленного в 1979 году.

ХАНАН ХАММАД, директор ближневосточных исследований при Техасском христианском университете: Высокий уровень репрессий, символизм хиджаба, а также наличие полиции нравов, которая используется в качестве инструмента насилия и коррупции...

Протесты вспыхивают в университетах и распространяются на улицы городов по всему Ирану. Женщины демонстрируют неповиновения строгому дресс-коду, сжигая свои хиджабы под одобрение многочисленной толпы.

ХАНАН ХАММАД: Мы должны понимать, что это акт солидарности против коррумпированного репрессивного режима, который диктует женщинам, что делать со своим телом и как его прикрывать или открывать.

Прошлая ночь стала самой разрушительной. На кадрах видно противостояние между силами правопорядка и протестующими, которые также скандировали лозунги против Исламской республики.

Режим даёт отпор. По словам правозащитной организации Hengaw, правоохранительные органы жестоко избили демонстрантов. Организация сообщает, что сотни курдов получили ранения и что в среду утром во всех городах курдского региона был полностью отключен интернет. По данным NetBlocks, правительство также ограничивает доступ к Instagram*, одной из последних оставшихся социальных сетей в стране, и WhatsApp.

Протесты происходят по всему миру, в том числе в Турции.

НАСИБЕ ШАМСИ, иранка, протестующая в Турции: Многие мои друзья сидят в тюрьме из-за хиджаба. Многие из наших друзей были убиты, многие были вынуждены покинуть родину, потому что в Иране угнетают женщин.

ООН призывает расследовать смерть Амини.

РАВИНА ШАМДАСАНИ, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека: (Смерть Амини. — ИноТВ) должна быть незамедлительно беспристрастно и эффективно расследована независимым компетентным органом.

Протесты также происходят в Ливане, Германии, Канаде и даже в Нью-Йорке, куда на Генассамблею ООН приехал президент Ирана Эбрахим Раиси. Страна категорически отвергла призывы к независимому расследованию, заявив, что, «если правительство США беспокоится об иранской нации, то должно снять свою длящуюся десятилетиями репрессивную одностороннюю незаконную осаду иранской нации».

Но в Тегеране протесты такого рода, когда женщины сжигают хиджабы, — один из самых важных символов Исламской республики, — а молодые люди сталкиваются с полицией, ещё несколько дней назад казались невозможными. Вопрос в том, как долго они могут продолжаться и насколько жёстко режим будет расправляться с ними в ближайшие дни?

Дата выхода в эфир 22 сентября 2022 года.