Trumpet
Trumpet: Китай и Россия строят новый «финансовый порядок», где нет места доллару
Москва и Пекин предпринимают определённые шаги, чтобы отказаться от использования американской валюты в двусторонних экономических отношениях, пишет The Trumpet. Хотя, по словам издания, эти меры пока кажутся незначительными, они постепенно ведут к созданию международной финансовой системы, в которой США больше не смогут занимать главенствующее положение.
Trumpet: В «Звездных войнах» Америка проиграет России и Китаю
Если раньше война в космосе была чем-то из области фантастики, то сегодня она уже превращается в реальность. И, как пишет Trumpet, Америка в этой реальности проигрывает «космической мировой державе номер два» – России – и Китаю.
The Trumpet: Россия и Китай «прибирают к рукам» Латинскую Америку
Как отмечает автор материала Trumpet, последние годы Россия и Китай ведут активную политику по сближению с Латинской Америкой. Масштабы сотрудничества трех регионов, а также отсутствие конкурентной борьбы между ними способствуют тому, что в ближайшем будущем в непосредственной близости к США может произойти существенная «геополитическая трансформация», считает автор издания.
Trumpet: Мост в Крым положит конец страхам о российском вторжении
Россия собирается построить мост, который свяжет ее основную территорию и «официально аннексированный» Крым, сообщает Trumpet. Дорогостоящим проектом займется российский бизнесмен и партнер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. По мнению портала, этот мост поможет развеять страхи Запада, что для связи с полуостровом Кремлю понадобится «завоевать» еще больше украинских территорий.
Trumpet: Россия и Китай договорились похоронить доллар
В торговых сделках между Россией и Китаем больше не будет использоваться американская валюта. Такую договоренность подписали ВТБ и Банк Китая. Москва и Пекин давно намеревались положить конец доминированию доллара в глобальной экономике, а санкции Вашингтона против России дают обеим странам хороший повод осуществить задуманное, пишет Trumpet.
Совместный бизнес не дает разругаться России и Европе
В последнее время торговля между ЕС и Россией выросла, несмотря на то что политические отношения оставляют желать лучшего. При этом страны Евросоюза зависят от российских нефти и газа, а Россия – от европейских машин, лекарств и продуктов, пишет Trumpet.
Россия выиграла раунд у ЕС и Майдана
После соглашения о скидке на газ и покупке облигаций, которое подписали Путин и Янукович, протестующие на «Евромайдане» потеряли надежду на быстрые перемены. Похожих взглядов придерживается и ЕС, считает Trumpet. Победа в очередной раз за Россией – если раньше она дважды унизила США, то теперь пришла очередь Европы, отмечает издание.
Trumpet: Россия тратит на оборону больше, чем говорит
Американские военные эксперты проанализировали представленный Госдумой оборонный бюджет на ближайшие три года и пришли к выводу, что он сильно занижен. При этом американские политики принимают «думские цифры» на веру и из-за этого сокращают военные расходы США, отмечает издание.
Trumpet: Россия ослабляет США в интересах Европы
Нынешняя сирийская игра Москвы грозит Америке потерей позиций на Ближнем Востоке. Этим, в конечном итоге, может воспользоваться Европа. Опираясь на библейские источники, консервативное американское издание Trumpet даже предрекает скорое создание германо-сирийского союза.
Ядерная мощь России лишит США европейских союзников
США снижают расходы на вооружение и замораживают военные программы. Россия же, наоборот, наращивает ядерную мощь. Это подрывает американский военный потенциал и может подтолкнуть страны Европы к союзу с Москвой вместо слабеющего Вашингтона, полагает американское интернет-издание Trumpet.