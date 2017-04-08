Trumpet: Китай и Россия строят новый «финансовый порядок», где нет места доллару Москва и Пекин предпринимают определённые шаги, чтобы отказаться от использования американской валюты в двусторонних экономических отношениях, пишет The Trumpet. Хотя, по словам издания, эти меры пока кажутся незначительными, они постепенно ведут к созданию международной финансовой системы, в которой США больше не смогут занимать главенствующее положение. 8 апреля 2017 Trumpet

Trumpet: В «Звездных войнах» Америка проиграет России и Китаю Если раньше война в космосе была чем-то из области фантастики, то сегодня она уже превращается в реальность. И, как пишет Trumpet, Америка в этой реальности проигрывает «космической мировой державе номер два» – России – и Китаю. 4 августа 2016 Trumpet

The Trumpet: Россия и Китай «прибирают к рукам» Латинскую Америку Как отмечает автор материала Trumpet, последние годы Россия и Китай ведут активную политику по сближению с Латинской Америкой. Масштабы сотрудничества трех регионов, а также отсутствие конкурентной борьбы между ними способствуют тому, что в ближайшем будущем в непосредственной близости к США может произойти существенная «геополитическая трансформация», считает автор издания. 6 февраля 2015 Trumpet

Trumpet: Мост в Крым положит конец страхам о российском вторжении Россия собирается построить мост, который свяжет ее основную территорию и «официально аннексированный» Крым, сообщает Trumpet. Дорогостоящим проектом займется российский бизнесмен и партнер Владимира Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг. По мнению портала, этот мост поможет развеять страхи Запада, что для связи с полуостровом Кремлю понадобится «завоевать» еще больше украинских территорий. 16 января 2015 Trumpet

Trumpet: Россия и Китай договорились похоронить доллар В торговых сделках между Россией и Китаем больше не будет использоваться американская валюта. Такую договоренность подписали ВТБ и Банк Китая. Москва и Пекин давно намеревались положить конец доминированию доллара в глобальной экономике, а санкции Вашингтона против России дают обеим странам хороший повод осуществить задуманное, пишет Trumpet. 23 мая 2014 Trumpet

Совместный бизнес не дает разругаться России и Европе В последнее время торговля между ЕС и Россией выросла, несмотря на то что политические отношения оставляют желать лучшего. При этом страны Евросоюза зависят от российских нефти и газа, а Россия – от европейских машин, лекарств и продуктов, пишет Trumpet. 9 января 2014 Trumpet

Россия выиграла раунд у ЕС и Майдана После соглашения о скидке на газ и покупке облигаций, которое подписали Путин и Янукович, протестующие на «Евромайдане» потеряли надежду на быстрые перемены. Похожих взглядов придерживается и ЕС, считает Trumpet. Победа в очередной раз за Россией – если раньше она дважды унизила США, то теперь пришла очередь Европы, отмечает издание. 25 декабря 2013 Trumpet

Trumpet: Россия тратит на оборону больше, чем говорит Американские военные эксперты проанализировали представленный Госдумой оборонный бюджет на ближайшие три года и пришли к выводу, что он сильно занижен. При этом американские политики принимают «думские цифры» на веру и из-за этого сокращают военные расходы США, отмечает издание. 24 октября 2013 Trumpet

Trumpet: Россия ослабляет США в интересах Европы Нынешняя сирийская игра Москвы грозит Америке потерей позиций на Ближнем Востоке. Этим, в конечном итоге, может воспользоваться Европа. Опираясь на библейские источники, консервативное американское издание Trumpet даже предрекает скорое создание германо-сирийского союза. 19 сентября 2013 Trumpet