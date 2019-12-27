Trumpet: американцы стремительно толстеют, но считают это нормальным

По данным медицинского исследования, через десять лет половина населения США будет страдать ожирением, пишет The Trumpet. Специалисты с тревогой обращают внимание на то, что речь идёт о тяжёлой степени этого недуга, и в будущем такая тенденция будет только усиливаться. Масла в огонь подливает так называемое движение бодипозитива, отстаивающее право американца быть толстым.

Согласно исследованию, опубликованному 19 декабря Медицинским журналом Новой Англии, к 2030 году 48,9% взрослого населения США будет страдать ожирением, сообщает портал The Trumpet.

Не менее чем в 29 американских штатах свыше 50% взрослого населения будут страдать ожирением, и ни в одном из 50 штатов процент людей с избыточным весом не будет менее 35%.

«Что ещё более тревожно, так это рост тяжёлой степени ожирения», — отмечает ведущий автор исследования Захари Уорд. Согласно исследованию, к 2030 году каждый четвёртый взрослый будет страдать ожирением в тяжёлой форме, при котором вес человека превышает идеальную массу тела более чем на 100 фунтов, то есть примерно на 45 кг.

По мнению учёного, на национальном уровне ожирение в тяжёлой степени станет наиболее распространённой проблемой, связанной с индексом массы тела. «Распространённость будет выше 25 процентов в 25 штатах», — убеждён Уорд.

По данным исследования, если население США продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас, значительное ожирение в течение 10 лет станет таким же повсеместным, как и ожирение в более лёгкой степени в 1990-х годах. Хотя в исследовании отмечаются различия между штатами и демографическими группами, очевидна одна тенденция: население Америки становится толще, подчёркивает The Trumpet.

Согласно отчёту организации Trust for America's Health, сегодня уровень ожирения в стране выше, чем когда-либо: от него страдают около трети американцев всех возрастов. В 2012 году ни в одном штате уровень ожирения среди взрослого населения не превышал 35%. К 2018 году в девяти штатах уровень ожирения был не ниже 35%. За последние шесть лет уровень ожирения в 33 штатах значительно увеличился, сообщается в статье.

Основным фактором, провоцирующим повышение уровня ожирения, является общее количество добавленного сахара, потребляемого молодыми и пожилыми людьми. Такие продукты, как лимонады, печенье, пирожные, энергетические напитки, мороженое и злаки, являются самыми большими источниками добавленного сахара в среднестатистическом американском рационе. А по данным журнала Академии питания и диетологии, более 80% младенцев и детей младшего возраста ежедневно потребляют в своём рационе дополнительные сахара, в отличие от рекомендованного количества, равного нулю. Это создаёт нездоровую ситуацию среди людей с самого раннего возраста, отмечает издание.

«Исследования показали, что схемы питания, установленные в раннем возрасте, формируют модели питания в будущем», — полагает Кирстен Херрик из Национального института здоровья. Несмотря на годы борьбы с ожирением и ежегодные расходы на здравоохранение в размере почти $150 млрд, похоже, проблема будет только усугубляться.

Кроме того, движение «бодипозитива» способствует нормализации ожирения. Оно призвано бросить вызов общественным нормам и представлениям о физическом теле и побудить людей любить себя такими, какие они есть, поясняет автор статьи. С самого начала это движение было призвано бороться с высмеиванием избыточной массы тела, стигматизацией или дискриминационным поведением в отношении людей с ожирением и избыточным весом.

Несмотря на риск перегнуть палку в том, что касается нападок, оскорблений и критики людей с избыточным весом, также опасно игнорировать тот факт, что избыточный или недостаточный вес вредны для здоровья, подчёркивает The Trumpet. Это движение, направленное на защиту людей от жестокого обращения, переросло в поощрение нездорового образа жизни, способствующего росту ожирения среди американцев.

На протяжении многих лет единственной константой среди метаний между потерей веса, диетами, а теперь и удовлетворённостью избыточным весом, была Библия и закреплённые в ней законы, касающиеся здоровья и питания. Библия побуждает людей потреблять необходимое количество правильных видов пищи. Один из авторов The Trumpet, Рон Фрэйзер, писал о библейском пророчестве по поводу ожирения. По его словам, это пророчество Моисея о том, чем в итоге завершится восстание англо-саксонских народов против Бога. С точки зрения Фрэйзера, речь там идёт о современном поколении людей, которое отказывается даже думать о возможности того, что их «национальное и индивидуальное восстание против Творца могло привести к духовной и психической плотности и физической тучности».

В Библии говорится о том, что, когда Бог сотворил Землю, окружающую среду, растительность и животных для еды, он увидел, что это хорошо, пишет The Trumpet. Именно усилия человека по улучшению и модификации совершенного божественного творения путём добавления сахаров и других веществ создают проблемы, подчёркивает издание.

По версии писателя Джеремайи Жака, склонность большинства пищевых компаний генетически модифицировать, перерабатывать и улучшать пищу работает только на то, чтобы «лишить естественную пищу многих питательных веществ». Такое питание не входило в Божий замысел, как и последующая жизнь человека с ожирением. По его замыслу, человек должен жить полной жизнью, в духовном и физическом здравии.

Это означает, что нужно избегать крайностей — как недоедания, так и переедания. Человек должен жить и питаться по законам здоровья, установленным Богом в Библии, заключает The Trumpet.