ERR: бывшая первая леди Эстонии оценила пользу «мусорного дайвинга»

Супруга бывшего президента Эстонии Эвелин Ильвес, которая развивает сейчас собственный ресторанный бизнес, присоединилась на съёмках видеосюжета ERR к команде «мусорных дайверов» и была поражена тем, какое количество пригодной к употреблению еды можно найти в мусорных баках эстонских магазинов. По её мнению, просроченные продукты лучше было бы аккуратно складывать за магазином, чтобы все желающие могли забрать их «под свою ответственность», а не уничтожать зря, передаёт ERR.
«Мусорные дайверы» — это не опустившиеся бездомные, а зачастую имеющие высшее образование и заботящиеся об окружающей среде люди, которые ищут и употребляют еду, выброшенную, например, магазинами. Передача журналистских расследований «Очевидец» и ресторатор Эвелин Ильвес решили рассказать, что из себя представляет «мусорный дайвинг».
«Это один из видов протеста. Сначала я задумалась о том, чтобы больше не ходить по магазинам и употреблять больше экологически чистой и местной пищи, а потом начала «нырять», — рассказала героиня передачи Кайа Солник.
Ежегодно в Европе возникает около 100 миллионов тонн пищевых отходов. Большую часть производят домохозяйства. Эстонские магазины выбрасывают в год около 12 тыс. тонн непроданной еды.
Срок годности для магазинов — словно священная грамота. Из-за правил безопасности продуктов питания и законов магазины не могут передавать товары с истекшим сроком годности тем, кто в них нуждается, поэтому продукты отправляются в мусорные баки.
По словам «мусорного дайвера» Маргуса Менерта, магазины, как правило, акцептируют деятельность экоактивистов.
«Эти баки не должны быть закрыты. Продукты можно было бы сложить на полках за магазином, чтобы все желающие могли забрать их под свою ответственность», — считает бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес, отправившаяся посмотреть на деятельность «мусорных дайверов».
«Дайверы» выносят из контейнеров за магазинами целые мешки продуктов, после чего отмывают их. Затем активисты относят еду в свои общины и оповещают в социальных сетях о том, что им удалось найти.
Эвелин Ильвес призналась после совершённого ради видеосюжета ныряния в мусорные баки, что примерно три четверти обнаруженных в них фруктов и овощей были пригодными для употребления в пищу. «Я бы их даже в биоотходы не отправила», — сказала она.
Маргус Менерт отметил, что выбор продуктов в магазинах огромен, но о сортировке мусора они зачастую не думают.
«Для меня стало неожиданностью, что они выбрасывают фрукты в контейнеры для бытовых отходов прямо в пластиковой упаковке», — добавила Ильвес. В ходе эксперимента она поняла, что в мусорных контейнерах оказывается непростительно много свежих продуктов, которые могли бы употребить люди или животные. В крайнем случае, они могли бы благодаря сортировке вернуться в природу.
В городе Шахты Ростовской области у 25 человек выявлена острая кишечная инфекция после употребления продукции предприятия «Суши-микс». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с Nation News прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.
Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.
По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в результате силовой операции Киева в Донбассе в 2019 году были убиты 18 человек. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении восьми человек, обвиняемых в совершении нескольких десятков особо тяжких преступлений, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц в беседе с Inforeactor оценил последствия обязательной предустановки российского софта на гаджеты.
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о перспективах проведения чемпионата Европы 2020 года в Екатеринбурге на фоне ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.
С начала осеннего призыва более 1,5 тыс. новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
На ВДНХ 21 декабря пройдёт конкурс «Раскрасим космос своими руками», в рамках которого участники создадут ёлочные игрушки на космическую тематику, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Выставки достижений народного хозяйства.