ERR: бывшая первая леди Эстонии оценила пользу «мусорного дайвинга»

Супруга бывшего президента Эстонии Эвелин Ильвес, которая развивает сейчас собственный ресторанный бизнес, присоединилась на съёмках видеосюжета ERR к команде «мусорных дайверов» и была поражена тем, какое количество пригодной к употреблению еды можно найти в мусорных баках эстонских магазинов. По её мнению, просроченные продукты лучше было бы аккуратно складывать за магазином, чтобы все желающие могли забрать их «под свою ответственность», а не уничтожать зря, передаёт ERR.

«Мусорные дайверы» — это не опустившиеся бездомные, а зачастую имеющие высшее образование и заботящиеся об окружающей среде люди, которые ищут и употребляют еду, выброшенную, например, магазинами. Передача журналистских расследований «Очевидец» и ресторатор Эвелин Ильвес решили рассказать, что из себя представляет «мусорный дайвинг».



«Это один из видов протеста. Сначала я задумалась о том, чтобы больше не ходить по магазинам и употреблять больше экологически чистой и местной пищи, а потом начала «нырять», — рассказала героиня передачи Кайа Солник.



Ежегодно в Европе возникает около 100 миллионов тонн пищевых отходов. Большую часть производят домохозяйства. Эстонские магазины выбрасывают в год около 12 тыс. тонн непроданной еды.



Срок годности для магазинов — словно священная грамота. Из-за правил безопасности продуктов питания и законов магазины не могут передавать товары с истекшим сроком годности тем, кто в них нуждается, поэтому продукты отправляются в мусорные баки.



По словам «мусорного дайвера» Маргуса Менерта, магазины, как правило, акцептируют деятельность экоактивистов.



«Эти баки не должны быть закрыты. Продукты можно было бы сложить на полках за магазином, чтобы все желающие могли забрать их под свою ответственность», — считает бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес, отправившаяся посмотреть на деятельность «мусорных дайверов».



«Дайверы» выносят из контейнеров за магазинами целые мешки продуктов, после чего отмывают их. Затем активисты относят еду в свои общины и оповещают в социальных сетях о том, что им удалось найти.



Эвелин Ильвес призналась после совершённого ради видеосюжета ныряния в мусорные баки, что примерно три четверти обнаруженных в них фруктов и овощей были пригодными для употребления в пищу. «Я бы их даже в биоотходы не отправила», — сказала она.



Маргус Менерт отметил, что выбор продуктов в магазинах огромен, но о сортировке мусора они зачастую не думают.



«Для меня стало неожиданностью, что они выбрасывают фрукты в контейнеры для бытовых отходов прямо в пластиковой упаковке», — добавила Ильвес. В ходе эксперимента она поняла, что в мусорных контейнерах оказывается непростительно много свежих продуктов, которые могли бы употребить люди или животные. В крайнем случае, они могли бы благодаря сортировке вернуться в природу.



Дата публикации 18 декабря 2019 года.