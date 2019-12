Daily Beast: родителей-веганов в США судят за голодную смерть полуторагодовалого сына

Супружеская пара из Флориды вскоре должна предстать перед судом по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах и жестоком обращении с детьми. Как выяснило следствие, родители-веганы ограничивали рацион питания всей семьи. В результате их младший сын в сентябре умер от осложнений, вызванных истощением организма, пишет The Daily Beast.

«Большое жюри» присяжных во Флориде в среду признало обоснованными основания для передачи в суд дела семьи О'Лири, в рамках которого американская супружеская пара веганов обвиняется в жестоком обращении, убийстве первой степени и недостаточной заботе о своих детях, сообщает The Daily Beast. Ограничения пищевого рациона в этой семье стали причиной того, что их младший полуторагодовалый сын умер в сентябре от осложнений, вызванных истощением организма, а другие дети, по оценкам врачей, значительно отстали в физическом развитии от своих сверстников, поясняется в статье.



Уголовные обвинения супружеской паре О'Лири были предъявлены ещё в середине ноября, как сообщалось в предыдущих статьях The Daily Beast. Теперь после утвердительного решения «большого жюри» дело будет передано в суд, который планирует рассмотреть его в обычном порядке с участием «малого жюри» присяжных 23 декабря.



По словам государственного прокурора Амиры Фокс, супруги О'Лири, которые принципиально использовали в рационе только сырые овощи и фрукты, проходят обвиняемыми по целому ряду статей, включая убийство первой степени, убийство при отягчающих обстоятельствах, жестокое обращение и недостаточную заботу о детях. Фокс также подчеркнула, что веганская диета, по мнению обвинения, была формой «пытки» и что ребёнок умер от голода и недостаточного ухода.



В конце сентября 35-летняя Шейла О'Лири позвонила в службу спасения и сообщила, что её сын не дышит и холодный на ощупь. Несмотря на все попытки, которые предприняли прибывшие по вызову врачи скорой помощи, реанимировать ребёнка не удалось. Как говорится в составленном позднее заключении медицинской экспертизы, он умер от различных осложнений, спровоцированных недоеданием, включая общее истощение и обезвоживание, микровезикулярный стеатоз (острое поражение) печени и отёки конечностей. Согласно этому заключению, на момент смерти вес этого полуторагодовалого ребёнка значительно отставал от нормы и соответствовал среднему весу семимесячного младенца, пишет The Daily Beast.



На допросе в полиции Шейла и её 30-летний супруг Райан Патрик О'Лири рассказали, что они придерживаются веганской диеты. Поэтому рацион всей семьи, включая четверых детей, состоял из сырых фруктов и овощей — в основном это были манго, бананы и авокадо, сообщается в статье. По их словам, младший полуторагодовалый сын также ел фрукты и овощи и находился на грудном вскармливании, а на протяжении последней недели жизни питался только грудным молоком. Но мать ни разу не обращалась с ним за консультацией к врачам с того момента, как ребёнок появился на свет в результате домашних родов.



Трое других детей в возрасте трёх, пяти и 11 лет, как предполагает обвинение, также страдали от жестокого обращения и недостаточного ухода, поскольку вес и рост младших заметно ниже нормы для их возраста. Старшая 11-летняя девочка периодически гостила у своего биологического отца, первого мужа Шейлы, благодаря чему её питание и состояние здоровья было не таким плачевным, говорится в статье.



В ноябре супругов О'Лири обвинили в «непредумышленном убийстве» младенца, однако «большое жюри» ужесточило обвинения. Если суд в итоге признает их виновными, то им угрожает суровый приговор вплоть до смертной казни, заключает The Daily Beast.