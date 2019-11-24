Guardian: налог на сахар заставил норвежцев закупать сладости в Швеции

В Норвегии для снижения потребления сахара на душу населения правительство ввело налог на сахар, и теперь жителям приходится закупать более дешёвые кондитерские изделия и шоколад в соседней Швеции, сообщает The Guardian. В статье отмечается, что эти меры себя оправдали, однако национальные компании терпят убытки и увольняют сотрудников.

В январе прошлого года Норвегия подняла налог на шоколад и кондитерские изделия на 83%: теперь сладости стоят около 37 крон за кг (больше 257 рублей), а норвежцы стали ездить за покупками в шведские города, пишет The Guardian. Потребление сахара в самой Норвегии снизилось до рекордной отметки, однако кондитерские гипермаркеты процветают в соседней стране, где товары в целом стоят дешевле более чем в два раза.

Эрик Бергланду, отцу троих детей младше 12 лет, пришлось совершить в этом году три поездки за границу. Он подчёркивает, что не только сладости, но и многие другие продукты выгоднее покупать в Швеции, например, алкоголь и табак. Матильда Нордхольм, которая потратила два часа на дорогу и около 12,3 тыс. рублей, считает, что это «неправильно» и «ненормально», что на эти продукты такая завышенная цена в Норвегии. «Люди здесь всё более и более недовольны тем, что им приходится платить так много за небольшое удовольствие», — отмечает молодая женщина.

Тем не менее, отмечает британская газета, заоблачные цены на конфеты и сладкие напитки в Норвегии могут быть причиной резкого снижения потребления сахара в стране до исторического минимума в 24 кг на человека в год (по сравнению с 43 кг на человека в 2000 году). По мнению Линды Гранлунд, директора отдела общественного здоровья в Директорате здравоохранения Норвегии, налог на сахар стал одним из нескольких факторов снижения его потребления. Она рассказала изданию, что уже несколько лет администрация поддерживает «чрезвычайно успешное добровольное партнёрство» с 98 национальными и некоторыми зарубежными производителями еды и напитков которые подписали письмо о намерении улучшить питание норвежцев, в том числе уменьшив сахар. Как считает Гранлунд, это, например, помогло правительству сократить количество дополнительного сахара в безалкогольных напитках на 30%. Также ведомство работает над созданием правил питания для школ и детских садов. Наконец, уже долгое время и разными путями власти заявляли о необходимости здоровой диеты, и теперь благодаря этому 80% жителей страны говорят, что ограничивают себя в сахаре. Кроме того, с 2013 года в Норвегии действует добровольный запрет производителям и поставщикам продовольствия рекламировать вредную еду и напитки детям до 13 лет.

Некоторые покупатели согласны с жёсткими мерами: так, Силье Кристиансен, школьный секретарь, соглашается, что налоги взлетели в разы, но здоровое питание — особенно детей — намного важнее. В то же время производители кондитерских изделий наряду с другими норвежцами возмущены налогами: они утверждают, что выполнили свою часть договора по значительному снижению уровня сахара, а высокие тарифы представляют собой двойное наказание. Один из крупнейших производителей Hval подчеркнул, что из-за этого уровень продаж компании снизился на 27%, после чего пришлось уволить треть своих сотрудников. Часть Конфедерации предпринимателей Норвегии, которая отвечает за еду и напитки, лоббирует полную отмену налога на сахар, называя его устаревшим и вредным для норвежской промышленности, способствующим процветанию шведского бизнеса и больше не нужным, раз потребление сахара снизилось. При этом Дирекция здравоохранения продвигает более эффективный, по её мнению, налог — не просто на сахарную составляющую, но на товар в общем. Некоторые эксперты полагают, что относительно безопасные продукты могут попасть под санкции, тогда как другой фастфуд беспрепятственно пройдёт проверку.