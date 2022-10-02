Press TV: иранская разведка нашла иностранный след в недавних беспорядках в стране

Министерство национальной безопасности Ирана обвинило в причастности к организации недавних беспорядков в стране Соединённые Штаты и Великобританию, сообщает Press TV. Как заявили в ведомстве, в последние дни были задержаны десятки членов террористических организаций, поддерживаемых иностранными властями.
Министерство национальной безопасности Ирана заявило, что Соединённые Штаты и Великобритания имели «прямое отношение» к недавним беспорядкам в стране.
Как сообщается в заявлении министерства, опубликованном в пятницу, в последние несколько дней в стране были задержаны десятки «террористов». В ведомстве подчеркнули наличие закулисных обстоятельств и иностранной поддержки протестов, связанных со смертью 22-летней женщины из Курдистана по имени Махса Амини, которая упала в обморок в полицейском участке и скончалась в больнице, несмотря на интенсивную терапию и усилия по реанимации.
Как напоминает издание, следом за этим событием вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки по всей стране. Министерство национальной безопасности Ирана заявило, что за беспорядками в основном стояли иностранные граждане, связанные с антииранскими террористическими организациями.
«В последние дни силы, поддерживающие порядок и безопасность в стране, столкнулись с различными сектантскими группировками, агентами иностранной разведки, а также с прямым участием в происходящем американского и британского правительств и их саудовских приспешников», — говорится в заявлении.
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