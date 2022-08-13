CBS News: в США ранили писателя Салмана Рушди, за голову которого Иран обещает награду

Британский писатель Салман Рушди, которого за богохульство приговорили к казни в Иране, оказался в больнице с тяжёлыми ранениями после нападения в штате Нью-Йорк, сообщает CBS News. Подозреваемого задержали, им оказался 24-летний Хейди Матар из Нью-Джерси: о его мотивах пока не сообщается, полиция совместно с ФБР занимается расследованием этого инцидента.

НЭНСИ КОРДЕС, ведущая CBS News: Теперь — о хаотичном происшествии на западе штата Нью-Йорк, во время которого выбежавший на сцену мужчина ранил писателя Салмана Рушди, когда тот только начинал своё выступление. Рушди десятилетиями получал смертельные угрозы от Ирана. Подробнее расскажет корреспондентка CBS Никки Баттист.

Эта сцена разыгралась вскоре после 11 часов утра — сразу после того, как схватили мужчину, который предположительно ранил Салмана Рушди на сцене, когда тот готовился начинать свою речь в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк. Стивен Дейвис был очевидцем нападения.

СТИВЕН ДЕЙВИС, очевидец: Прошло, наверное, секунд десять после начала представления писателя, когда нападавший в чёрной маске выскочил из зрительного зала на сцену и сразу начал наносить удары Салману Рушди.

Сообщается, что 75-летний Рушди был ранен в шею и живот. Несколько человек бросились к нему на помощь. Отмеченного наградами писателя доставили на вертолёте в местную больницу, где ему проводят операцию.

НИККИ БАТТИСТ, корреспондентка CBS News: Нападающий что-нибудь говорил?

СТИВЕН ДЕЙВИС: Я не слышал.

Многие мусульмане считают произведения Рушди богохульными. После издания в 1988 году романа «Сатанинские стихи» верховный лидер Ирана призвал к казни писателя. За голову Рушди обещают награду, которая сейчас составляет свыше 3 миллиона долларов.

САЛМАН РУШДИ, писатель: Необходимо выступать против вещей, с которыми ты не согласен, иначе какой смысл в свободе слова, если она распространяется только на людей, с которыми ты вроде как согласен?

Полиция заявила, что совместно с ФБР расследует это нападение. Подозреваемым, которого вы видите на экране, оказался 24-летний Хейди Матар из Нью-Джерси.

МАЙКЛ Е. ХИЛЛ, президент Института Чаутоква: У него был пропуск для доступа в аудиторию — такой же, как у других участников.

НИККИ БАТТИСТ, корреспондентка CBS News: Ведущий, который находился на сцене с Рушди, получил незначительные травмы лица. Полиция отказывается давать комментарии о возможном мотиве (нападения. — ИноТВ) и ищет подтверждения, что подозреваемый действовал в одиночку. Нэнси?

НЭНСИ КОРДЕС: Такая трагедия. Никки Баттист из штата Нью-Йорк, спасибо.