WSJ: Иран и США близки к возобновлению ядерной сделки

Текст соглашения по результатам перговоров США и Ирана о возобновлении ядерной сделки может быть готов уже в ближайшие часы, однако пока неясно, примет ли Тегеран окончательный вариант, сообщает The Wall Street Journal. Камнем преткновения стало иранское требование о прекращении расследования МАГАТЭ в отношении следов обогащённого урана, найденных на нескольких объектах страны.

Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора заявил в воскресенье вечером, что переговоры между Ираном и США о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий близки к завершению. Впрочем, как отмечает The Wall Street Journal, остаётся неясно, примет ли Тегеран окончательный вариант сделки.

По словам Моры, текст соглашения может быть готов в ближайшие часы. Однако Иран всё ещё должен решить, откажутся ли там от требования о том, что сделка может быть возобновлена только в случае закрытия расследования ядерной деятельности страны, которое проводит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы вели переговоры по некоторым техническим вопросам, которые не были проработаны в тексте. Мы продвигаемся вперёд, и я надеюсь, что мы скоро завершим эти переговоры», — заявил главный переговорщик от ЕС в Вене.

Как напоминает издание, переговоры, которые продолжаются вот уже 16 месяцев, направлены на то, чтобы согласовать шаги, которые Вашингтон и Тегеран должны предпринять, чтобы вернуться к соблюдению условий ядерной сделки. Окончательный текст должен быть одобрен Ираном, США и другими участниками переговоров — Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией.

Заключённая в 2015 году сделка установила жёсткие, но временные ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на снятие международных санкций с Тегерана. Однако в мае 2018 года бывший президент США Дональд Трамп вывел США из соглашения, заявив, что оно не помешает Ирану получить ядерное оружие. Через год Иран начал нарушать ядерные ограничения, предусмотренные соглашением, и с тех пор значительно активизировал свою ядерную деятельность.

На прошлой неделе переговоры возобновились, после того как Тегеран отказался от своего требования об исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из американского списка террористических группировок и снятии с него санкций. Однако с начала переговоров Иран настаивал на том, что расследование МАГАТЭ относительно обнаруженных инспекторами на объектах в стране следов обогащённого урана должно быть закрыто в случае возобновления сделки.

В ходе обсуждений сторонам так и не удалось достичь согласия по этому вопросу. Западные чиновники заявили, что Иран должен сотрудничать с агентством, настаивая на том, что они не будут вмешиваться, чтобы закрыть расследование или установить конкретный срок его окончания. По словам одного из источников издания, знакомых с ходом переговоров, в тексте соглашения, над которым ведётся работа, не будет никаких упоминаний о требовании Ирана закрыть расследование.

Как пишет WSJ, в понедельник официальных переговоров не будет из-за священного для Ирана дня Ашура. Однако стороны надеются подготовить текст для принятия окончательного решения уже в ближайшее время. В частности, по словам главного переговорщика от России Михаила Ульянова, в вопросе достижения соглашения «речь идёт о днях, а не неделях».

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил в воскресенье, что успех ядерных переговоров зависит от того, проявит ли Вашингтон гибкость. «Мы серьёзно настроены на достижение прочного и стабильного соглашения», — отметил политик в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, добавив, что «результат, разумеется, зависит от того, хотят ли США, чтобы соглашение состоялось, и проявят ли они необходимую гибкость и реализм на практике».