Der Spiegel: Россия и Иран углубляют сотрудничество, так как оказались в одной «санкционной лодке»

Россия и Иран расширяют партнёрство в экономической и военной сферах, сообщает Der Spiegel. Несмотря на разногласия по определённым вопросам, главное, что сейчас объединяет обе страны — это то, что на них оказывается схожее санкционное давление. К тому же у Тегерана накоплен богатейший опыт выживания в таких условиях, так что у Москвы есть что у него подсмотреть, объясняет немецкое издание.

Президенты США и России практически одновременно выехали на переговоры на Ближнем Востоке, пишет Der Spiegel. Глава Кремля Владимир Путин — в Тегеран, глава Белого дома Джо Байден — в Эр-Рияд. Там они будут обсуждать боевые действия на Украине и их последствия для энергетической политике. Байдену будет тяжело наладить испортившиеся в последнее время отношения с Саудовской Аравией и договориться об увеличении поставок нефти, а вот Путин может рассчитывать на радушный приём.

С начала боевых действий на Украине Россия и Иран делят первое место в списке стран, против которых принято больше всего санкций, продолжает немецкое издание. Это их сплачивает, впрочем, партнёрство двух стран строится всё же не на любви, а взаимной выгоде. Тегеран заявил о готовности оказывает Москве военную поддержку. По имеющейся информации, исламская республика поставила Кремлю сотни боевых дронов, и иранцы тренируют российских солдат ими пользоваться.

Конечно, позиции России и Ирана по определённым вопросам расходятся. Так обе страны борются за влияние в Сирии и конкурируют на китайском рынке как поставщики нефти. К тому же, с точки зрения Тегерана, в процессе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий Кремль играет скорее «разрушительную роль», и, по мнению министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахияна «подрывает национальные интересы» его страны.

Но сейчас у Тегерана с Москвой больше общего, чем различий. Санкции способствуют росту экономического обмена между странами. Оба государство пренебрежительно относятся к западным демократиям, для обоих присутствие в Сирии США — это «бельмо на глазу», и они пытаются выдавить Запад из региона.

Москва и Тегеран стремятся к расширению своей политической сферы влияния. Иран поддерживает боевиков-шиитов в Йемене, Ливане и Ираке. Москва же расценивает свою успешную операцию в Сирии как признак восстановления постсоветского могущества. Но больше всего два государства объединяет опыт выживания Ирана под санкциями. Исламская республика научилась сама производить товары, которые раньше импортировала, обходить торговые ограничения. Иран стал «Эльдорадо для контрабандистов и торговцев на чёрном рынке», и у России есть что у него подсмотреть. Путин и его иранский коллега Ибрахим Раиси оказались в одной лодке. И их сплочённость будет только усиливаться по мере продолжения боевых действия на Украине, заключает Der Spiegel.