Asia Times: бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения

15:03
Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак»
Российский специалист Курбан Бердыев извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном за отказ возглавить московскую команду.
15:00
Картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети «Вкусно — и точка»
Картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов сети «Вкусно — и точка», рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
14:59
Путин распорядился начать переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО
Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании объединённой системы ПВО.
14:52
Скончалась дизайнер Людмила Норсоян
В Москве в возрасте 59 лет скончалась дизайнер Людмила Норсоян.
14:47
Халеп признала, что Рыбакина оказалась слишком сильна для неё в полуфинале Уимблдона
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп обратилась к россиянке Елене Рыбакине, выступающей за Казахстан, после проигрыша в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года.
14:47
Совфед дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
Совфед одобрил закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.
14:43
Совфед принял законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за сброс мусора из автомобилей
Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора из автомобилей.
14:43
Совфед одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника
Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.
14:36
Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров
Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.
14:33
Совфед одобрил закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом
Совет Федерации одобрил закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах.
14:33
Минэнерго России рассчитывает на сохранение добычи и экспорта угля на уровне прошлого года
Глава департамента угольной промышленности Минэнерго России Пётр Бобылев заявил, что министерство рассчитывает на сохранение объёмов добычи и экспорта угля в 2022 году на уровне 2021-го.
14:30
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ снарядами калибра 155 мм
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
14:30
СЭ: в ЦСКА отказались от идеи подписания контракта с Магнуссоном
В ЦСКА решили отказаться от идеи подписать контракт с защитником Хёрдуром Магнуссоном.
14:25
Совет Федерации поддержал закон о создании в России аналога App Store
Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений.
14:25
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
14:20
В Воронежской области из-за жары объявили чрезвычайную пожарную опасность
Спасатели объявили с 9 июля в Воронежской области штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
14:20
В «Спартаке» сообщили, что Мозес не прилетел на матч за Суперкубок России
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, где находятся полузащитники команды Кристофер Мартинс и Виктор Мозес перед матчем за Суперкубок России.
14:13
В Совфеде поддержали налоговые стимулы для развития IT-отрасли
Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.
14:12
Рибери назвал политическим решение дать «Золотой мяч» не ему в 2013 году
Французский полузащитник Франк Рибери считает несправедливыми результаты голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.
14:09
«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород»
Подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия-изготовителя «Севмаш».
14:07
Совфед отменил НДФЛ при продаже золота в слитках физлицам
Совет Федерации одобрил закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС операции банков по продаже физлицам бриллиантов.
14:07
Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка рассказала о травле со стороны украинцев
15-летняя Полина, которую затравили в сети после того, как она встречала союзные войска в Лисичанске, рассказала корреспонденту RT Владу Андрице, как ей запрещали петь на русском языке.
13:59
Суд в Москве приговорил мундепа Горинова к семи годам колонии за дискредитацию ВС России
Мещанский районный суд Москвы приговорил депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации Российской армии.
13:53
Япония продолжит подготовку к парламентским выборам
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя убийство бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, заявил, что страна продолжит подготовку к выборам в верхнюю палату парламента, которые намечены на 10 июля.
13:51
Совфед одобрил закон об обеспечении проведения ВС России операций за рубежом
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении проведения Вооружёнными силами, другими войсками и органами России контртеррористических и иных операций за рубежом.
13:51
Мазепин занял четвёртое место на втором этапе ралли «Шёлковый путь»
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Snag Racing, занял четвёртое место по итогам второго этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов (T3).
13:48
В Херсонской области сообщили об обстреле украинскими военными ГЭС в Новой Каховке
Украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
13:44
Президент Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Абэ
Израиль скорбит в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который скончался в результате покушения.
13:32
В ФРГ заявили о позитивных сигналах от Канады по поводу турбины для «Северного потока»
Немецкий кабмин назвал конструктивными переговоры с Канадой по поводу турбины для «Северного потока» и видит «положительные сигналы».
13:31
В МЧС подтвердили гибель горноспасателя на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе
Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области погиб горноспасатель.
13:31
Рапопорт объяснил, почему Агаларов не интересен «Зениту»
Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что форвард «Уфы» Гамид Агаларов не интересен петербургскому клубу.
13:18
Песков объяснил слова Путина о том, что «Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что «Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала на Украине».
13:16
Глава Минпромторга Мантуров заявил об отсутствии дефицита товаров в России
В России не наблюдается дефицита товаров ни в одном сегменте потребительского рынка. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
13:11
Экипажи «КамАЗ-мастер» заняли второе и третье места на втором этапе «Шёлкового пути»
Экипаж «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова занял второе место по итогам второго этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
13:04
Китай надеется, что после отставки Джонсона развитие отношений с Британией продолжится
Китай считает отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона внутренним делом этой страны и надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Великобританией.
13:00
В ФРГ надеются, что после отставки Джонсона с Лондоном продолжится плодотворная работа
Госминистр МИД ФРГ по делам Европы Анна Люрманн заявила, что Берлин надеется на тесную и плодотворную работу с Лондоном после отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.
12:57
Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери погибшего в результате покушения экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
12:56
Топ-менеджера «Аэрофлота» приговорили к семи годам колонии по делу о хищении
Гагаринский суд Москвы приговорил топ-менеджера «Аэрофлота» Владимира Александрова к семи годам колонии по делу о хищении у авиакомпании более 250 млн рублей.
12:54
В ИМЭМО РАН рассказали о вкладе Абэ во внутреннюю и внешнюю политику Японии
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Кристина Вода прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в результате совершённого на него покушения.
12:53
Роскачество определило высококачественный российский пломбир
Роскачество назвало наиболее качественное сливочное мороженое, произведённое в России. Им оказался ванильный пломбир из Дмитрова под брендом «Свитлогорье».
12:52
Арбитр Иванов заявил, что УЕФА не отстранял российских судей от матчей в Европе
Арбитр ФИФА Сергей Иванов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вычёркивал из своих списков судей из России.
12:51
В Совфеде назвали актом терроризма убийство бывшего премьера Японии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что экс-премьер Японии Абэ умер после покушения.
12:48
Песков: Россия не использует газ для политического давления
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не использует газ для политического давления на другие страны.
12:46
В Кремле выразили соболезнования народу Японии в связи с гибелью экс-премьера Абэ
В Кремле выражают соболезнования народу Японии в связи с гибелью экс-премьера страны Синдзо Абэ, президент России Владимир Путин направит Токио телеграмму. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
12:45
В Якутии рассказали об увеличении турпотока в 2022 году
Якутию за первые три месяца 2022 года посетили более 40 тыс. человек — на 12 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
12:40
Sport24: Комличенко 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко ночью 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону ради перехода в «Ростов».
12:39
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 50 тысяч гектаров
На природных территориях в Якутии к 8 июля насчитывается 80 возгораний, их общая площадь превышает 50 тыс. га.
12:34
МО России сообщило об уничтожении двух поставленных Британией установок Harpoon на Украине
Российские военнослужащие уничтожили две поставленные Британией установки берегового комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
12:30
Чесноков оценил шансы Рыбакиной выиграть Уимблдон
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, в финал Уимблдона, где встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.
12:30
В конкурсе «Новатор Москвы» лидируют 36 инновационных проектов
Заммэра Наталья Сергунина рассказала о ходе ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы». По её словам, в гонке определились финалисты, ими стали разработчики 36 инновационных проектов.