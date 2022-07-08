Asia Times: бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных в результате покушения в городе Нара ран, передаёт Asia Times. По данным издания, на месте был задержан бывший военнослужащий Морских сил самообороны Японии 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от полученных ран от огнестрельного ранения, полученного на выступлении в городе Нара, сообщает Asia Times.



Ожидается, что в ближайшее время с заявлением перед журналистами выступят врачи, пытавшиеся спасти жизнь политику.



По данным японских средств массовой информации, в ходе выступления в поддержку кандидатов от «Либерально-демократической партии» в преддверии выборов в верхнюю палату парламента, Абэ получил несколько пулевых ранений. По словам репортёра NHK, он слышал выстрел и видел как политик упал, после чего уже «не подавал признаков жизни». Политика доставили на вертолёте в больницу Медицинского университета Нара.

На месте был задержан бывший военнослужащий Морских сил самообороны Японии 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как пишет Asia Times, на кадрах с места преступления можно разглядеть лежащее на земле оружие, похожее на самодельный двуствольный дробовик.