CNN: Японец «расплатился» за алкоголь личными данными жителей города Амагасаки

Сотрудник одной из японских компаний в городе Амагасаки после распития алкоголя потерял флешку, на которой хранились данные обо всех 465 177 местных жителях, сообщает CNN. В результате городским властям пришлось приносить горожанам извинения за случившееся, говорится в статье.

Пропустить после работы несколько стаканчиков может показаться кому-то хорошей идеей, но вот сотрудника одной японской компании, похоже, ждёт затяжное похмелье, иронизирует CNN.



Этот неназванный сотрудник после похода в ресторан потерял USB-накопитель, содержащий личные данные всех жителей города Амагасаки, пишет издание со ссылкой на местные власти.



Мужчина приблизительно 40-летнего возраста, работающий на компанию, которая занимается предоставлением льгот освобождённым от налогов домохозяйствам, заснул на улице после употребления алкоголя. Когда он проснулся, его сумки с флешкой уже не было.



Во вторник он отправился в информационный центр горадминистрации и перенёс данные жителей на флешку. В заявлении говорится, что данные включали имена, даты рождения и адреса 465 177 человек, то есть всего населения города.



Флэш-накопитель также содержал конфиденциальную информацию, в том числе налоговые данные, номера банковских счетов, а также информацию о домохозяйствах, получающих государственную помощь, например, выплаты по уходу за детьми.



В среду сотрудник попытался найти флешку, но у него ничего не вышло, поэтому он подал заявление об утере имущества в полицию. Позже в тот же день компания уведомила городские власти о пропаже.



Флэш-накопитель был зашифрован, и утечка данных пока не подтверждена, говорится в заявлении властей.



В статье отмечается, что сотруднику был разрешён доступ к этим данным, однако ему не давали разрешения на их перенос на отдельное электронное устройство. Неназванного сотрудника также подвергли критике за то, что он не удалил данные с флешки после завершения своей работы в городском управлении и носил их с собой вместо того, чтобы использовать более безопасный способ транспортировки.



В четверг власти провели пресс-конференцию, на которой мэр города и другие официальные лица принесли жителям извинения за случившееся, сообщает CNN.