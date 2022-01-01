В Бухаресте арестовали пьяного гражданина Ирландии, который разбил окно и незаконно проник во Дворец парламента Румынии. Во время допроса в полиции выяснилось, что мужчина «принял здание за гостиницу», пишет The Times.

В Бухаресте арестовали пьяного ирландца, который незаконно проник во Дворец парламента Румынии. По словам стражей правопорядка, нарушитель спокойствия «принял здание за гостиницу», пишет The Times.

Гражданин Ирландии, личность которого не раскрывается, среди бела дня беспрепятственно вошёл во внутренний двор дворца. Затем он взобрался на шестифутовую стену, разбил окно и попал в здание, где его заметила Охранная и караульная служба (PSS), которая немедленно известила о случившемся полицию.

На допросе мужчина признался, что выпивал в румынской столице и просто не может вспомнить, как он ворвался в здание. После многочасовых слушаний прокуратура решила, что ирландец не представляет опасности для общества — и через 24 часа его освободили.

Строительство дворца началось в 1984 году по приказу румынского диктатора Николае Чаушеску, которого отстранили от власти и казнили во время румынской революции в декабре 1989 года, напоминает The Times.

По утверждению издания, на постройку сооружения Чаушеску вдохновила поездка в Северную Корею. Его очаровали множество внушительных структур в Пхеньяне и то, как граждане КНДР выражают почтение перед колоссальными статуями своих лидеров.

Чаушеску «одурманила концепция использования городского планирования для управления массами». В 1978 году Чаушеску приказал начать работы в Бухаресте, чтобы получить собственное величественное сооружение на манер Кымсусанского дворца Солнца. В результате бульдозеры снесли значительную площадь исторического квартала румынской столицы, включая монастыри и здания национального архива, отмечается в статье.

В прошлом году стоимость Дворца парламента оценили в сумму 1,4 млрд румынских леев (₤3,35 млрд), что сделало его самым дорогим административным зданием в мире. Хотя 70% сооружения сегодня пустует, счёт за его отопление, электричество и освещение превышает ₤4,45 млн в год.