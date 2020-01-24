Обозреватель: не так поняли — украинские власти поспешили извиниться за «румынов-оккупантов»

В румынских СМИ раскритиковали Владимира Зеленского из-за того, что в опубликованной на сайте украинского президента речи румын назвали оккупантами. Как сообщает «Обозреватель», посол Украины в Румынии принёс извинения за инцидент и сослался на некорректный перевод.
В Румынии разгорелся скандал из-за речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности Украины, в которой тот вспомнил о том, как румыны заняли северную Буковину. Как пишет «Обозреватель», в румынских СМИ стали появляться статьи с критикой Зеленского.
«Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии», — сказал Зеленский в обращении.
Однако на сайте президента Украины была опубликована английская версия обращения Зеленского, в которой передел территорий назвали оккупацией.
«Northern Bucovina was occupied by Romanians», — говорилось на сайте. Позже фразу исправили на «Northern Bukovyna was taken by Romanians».
Инцидент объяснил посол Украины в Румынии Александр Банков. По его словам, скандал разгорелся из-за некорректного перевода с украинского на английский язык.
«Я искренне жалею об этой неприятной ситуации, но она, в конечном итоге, является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования», — отметил Банков.
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