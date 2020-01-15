Жизнь под контролем — Times of Israel рассказала, как лидер иерусалимской секты подчинил десятки женщин своей воле

В Иерусалиме задержали 66-летнего мужчину, которого подозревают в эксплуатации и содержании в рабских условиях нескольких десятков женщин и детей, сообщает The Times of Israel. В частности, «самопровозглашённый раввин» полностью контролировал жизнь девушек, изолировал их от родственников и общества, наказывал их различными способами за малейшие проступки, устраивал их на работу по своему усмотрению и переводил их зарплаты на свой счёт.
В Иерусалиме задержали 66-летнего самопровозглашённого раввина, которого подозревают в эксплуатации и содержании в рабских условиях нескольких десятков женщин и детей, сообщает The Times of Israel.
Задержанный Аарон Рамати официально возглавлял семинар для женщин «Беэр Мирьям», по сути же был лидером секты, уточняет израильское издание.
Как заявили в полиции, на протяжении нескольких лет секта самопровозглашённого раввина действовала в самом центре Иерусалима под видом семинара для женщин. В частности, порядка 50 женщин терпели лишения и жили в переполненных помещениях в условиях антисанитарии. У многих из них были дети в возрасте от одного года до пяти лет, которых часто держали взаперти.
По словам полицейских, лидер секты Аарон Рамати полностью контролировал жизнь женщин, изолировал их от родственников и общества, наказывал их различными способами за проступки, устраивал их на работу по своему усмотрению и переводил их зарплаты на свой счёт.
Более того, 66-летнего мужчину подозревают «в сексуальной эксплуатации» всех этих женщин, отмечает The Times of Israel.
При этом, продолжает израильское издание, вместе с Рамати были задержаны восемь женщин, которые, предположительно, помогали ему руководить деятельностью секты и «активно участвовали в издевательствах над жертвами».
«Вместо изучения Торы девушек на семинарах учили подчиняться лидеру секты, — рассказал в ходе слушаний представитель полиции. — Раввин знает, как разговаривать с женщинами. Потихоньку их запугивали и разлучали с родственниками».
«Перед тем же, как что-то сделать, им всегда приходилось просить разрешения. Они должны были советоваться с ним по любому поводу», — добавил полицейский.
«Они унижали их, — цитирует The Times of Israel представителя израильской полиции. — Одна из них регулярно заставляла их класть пальцы в огонь, чтобы «воссоздать условия ада».
Другая подозреваемая, по его словам, вынуждала, например, одну из жертв держать во рту жгучий перец.
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