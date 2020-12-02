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NTD: в Румынии, как и в США, исчез загадочный металлический монумент
В Румынии таинственно исчез загадочный металлический монумент, который появился на прошлой неделе недалеко от руин дакийской крепости Петродава. Как передаёт NTD, недавно металлический монолит, который также внезапно пропал, случайно обнаружили и в пустыне американского штата Юта. Румынская полиция ведёт расследование, поскольку монумент был незаконно установлен на территории охраняемого археологического объекта.
Загадочный металлический монумент, недавно обнаруженный в Румынии, таинственно исчез. Он появился на прошлой неделе рядом с городом Пьятра-Нямц. Конструкция высотой около трёх метров стояла на холме недалеко от руин дакийской крепости Петродава.
 
При этом недавно металлический монолит случайно обнаружили и в пустыне американского штата Юта. Неизвестно, кто и когда его установил, но через несколько дней после обнаружения находка исчезла. Металлическое сооружение отличалось формой от конструкции, найденной в Румынии.
 
Её заснял на видео местный житель. На кадрах видно, что монумент сварен из нескольких металлических листов. Судя по звуку при ударах рукой, внутри пусто.
 
У некоторых загадочные монументы вызвали ассоциации с фантастическим фильмом Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». В нём фигурируют чёрные монолиты, посылающие сигналы.
 
Между тем полиция Пьятра-Нямца ведёт расследование, поскольку металлический монумент был незаконно установлен на территории охраняемого археологического объекта.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года. 
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