NTD: в Румынии, как и в США, исчез загадочный металлический монумент

18:16
Квалификацию космонавта-испытателя присвоили семи кандидатам
Решением Межведомственной квалификационной комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена семи кандидатам.
18:15
Дивеев рассказал о состоянии травмированного носа
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о состоянии своего здоровья перед матчем Лиги Европы с «Вольфсбергом».
18:03
В Москве продлили дистанционное обучение для ряда школьников
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, продлевающий дистанционное обучение до окончания второй четверти для учеников 6—11-х классов.
18:01
Мурашко назвал число привитых вакциной «Спутник V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН сообщил, что к настоящему времени вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции получили более 100 тыс. человек из групп риска.
17:59
В «Почте России» прокомментировали возможность «вирусов на посылках»
Глава «Почты России» Максим Акимов прокомментировал возможность «вирусов на посылках».
17:59
Месси оштрафован на €600 за акцию в память о Марадоне
Игрок «Барселоны» Лионель Месси оштрафован на €600 за демонстрацию футболки в память о Диего Марадоне во время матча с «Осасуной» (4:0) в чемпионате Испании.
17:58
Беглов заявил о напряжённой ситуации с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой, заявил губернатор Александр Беглов.
17:58
Единый кол-центр по COVID-19 запустили в Ульяновской области
Единый кол-центр по вопросам, связанным с COVID-19, запустили в Ульяновской области.
17:57
Эксперт оценил перспективы цифровизации российской экономики
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.
17:57
Диетолог дала рекомендации по правильному употреблению картофеля
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как нужно употреблять картофель, чтобы принести пользу организму.
17:55
Россия выдала Белоруссии мужчину, обвиняемого в участии в банде
Генеральная прокуратура России приняла решение о выдаче для уголовного преследования гражданина Белоруссии Сергея Дербенёва, заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
17:54
Мурашко заявил ООН о планах России наращивать производство «Спутника V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в презентации для ООН сообщил о планах увеличивать производство вакцины от коронавируса «Спутник V».
17:51
Опубликовано содержание последнего аудиосообщения Марадоны
Аргентинская телепрограмма Secretos Verdaderos опубликовала последнее аудиосообщение Диего Марадоны, которое он отправил нынешнему бойфренду своей бывшей жены Вероники Охеды.
17:49
Экс-чиновника Росавиации приговорили к колонии за взятку
Черёмушкинский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15,5 млн рублей за получение взятки.
17:48
МВД возбудило дело из-за сообщения об угрозе взрыва в банке на Алтае
МВД возбудило уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва, поступившего в кол-центр одного из банков в Горно-Алтайске.
17:39
Венгерская делегация встретилась с разработчиком «Спутника V»
Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
17:36
Федотова дисквалифицировали на три матча РПЛ за мат в адрес судьи
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов получил дисквалификацию на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) и подвергся штрафу в размере 300 тыс. рублей.
17:33
Число пострадавших при наезде автомобиля в Трире возросло до 18
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир возросло до 18.
17:32
В Оренбургской области прокуратура проведёт проверку по факту гибели троих детей
Прокуратура Оренбургской области проведёт проверку по факту гибели троих детей в Новотроицке при пожаре.
17:29
В Москве проходит финал премии «Студент года — 2020»
Финал российской национальной премии «Студент года — 2020» начался в Москве в среду, 2 декабря. Это совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского союза молодёжи.
17:28
СК отреагировал на данные о показанной в ходе стрима смерти девушки
Помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий прокомментировала данные о смерти девушки, которая была показана во время стрима блогером.
17:28
Аксёнов рассказал о сроках вакцинации от коронавируса в Крыму
Массовая вакцинация жителей Крыма от коронавируса вакциной «Спутник V» начнётся не раньше января 2021 года, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
17:25
Бывший футболист сборной Марокко умер в Турции на 32-м году жизни
Бывший защитник сборной Марокко по футболу Мохамед Абархун скончался в Турции в возрасте 31 года.
17:22
На Украине продлили расследование дела о приказе Порошенко по Донбассу
Печерский районный суд Киева продлил на год досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко в связи с отданным им в 2014 году приказе о начале военной операции в Донбассе.
17:21
НАТО: Россия останется главной угрозой для альянса до 2030 года
Россия останется главной военной угрозой для НАТО вплоть до 2030 года, считают в альянсе. Такой прогноз опубликован в докладе организации.
17:17
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова на видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны России, оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
17:16
Петржела считает, что «Брюгге» ничего собой не представляет
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил надежду на победу команды в гостевом матче с «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
17:15
В Казани арестовали обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин
Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова, передаёт РИА Новости.
17:11
В Крыму рассказали о росте объёма грузоперевозок на 71%
Объём грузоперевозок в Крыму вырос на 71% после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
17:09
Прокуратура Омской области проводит проверку по факту падения батареи на ногу школьника
Прокуратура Омской области начала проверку в одной из школ региона, где восьмилетнему ученику упал на ногу радиатор отопления.
17:09
Пассажиропоток аэропорта Владивосток сократился более чем в два раза
Аэропорт Владивосток по итогам десяти месяцев 2020 года сократил пассажиропоток более чем в 2,3 раза.
17:08
В Подмосковье провели более 1 млн тестов на антитела к коронавирусу
В Подмосковье медики провели более 1 млн исследований на антитела к коронавирусу. В результате у 22,8% обследованных были обнаружены антитела.
17:05
Голикова заявила о готовности к массовой вакцинации от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что на этой неделе будут завершены все подготовительные мероприятия, чтобы на следующей неделе приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса.
17:04
В Иране утвердили постановление об активизации ядерной деятельности
Совет стражей Конституции Ирана утвердил постановление парламента страны об активизации ядерной деятельности. Теперь документ должны передать в правительство.
17:02
Лукашенко рассказал о группировке НАТО для захвата белорусских земель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в планы НАТО входит создание военной группировки для захвата западных белорусских земель. Об этом пишет агентство БЕЛТА.
17:02
Аналитик прокомментировал ситуацию на рынке валют
Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман проанализировал возможные последствия от решений заседания ОПЕК+, а также дал прогноз по курсам валют в начале 2021 года.
17:01
В Петербурге запретили концерты с 30 декабря по 10 января
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Об этом сообщается на сайте городского правительства.
17:00
В одном из районов Челябинской области из-за морозов отменили школьные занятия
В Карталинском районе Челябинской области в среду, 2 декабря, в связи с морозами были отменены уроки для учащихся с 1-го по 7-й класс.
16:59
Путин заявил о наращивании возможностей здравоохранения в России
Российский лидер Владимир Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны России заявил об увеличении возможностей системы здравоохранения в стране.
16:58
Юрист прокомментировал правила оформления сотрудников на удалёнку
Глава правового департамента Конфедерации труда России, юрист Олег Бабич рассказал о нюансах оформления на дистанционную работу.
16:57
Боярский не верит в чемпионские перспективы «Спартака»
Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил мнение, что «Спартак» не сможет оставаться в чемпионской гонке до конца сезона.
16:57
В Петербурге проекту реставрации храма присудили премию «Золотой Трезини»
В Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».
16:57
Студентов СевГУ переводят на удалёнку из-за ситуации с пандемией
Студентов Севастопольского государственного университета переводят на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 февраля 2021 года в связи с ситуацией с коронавирусом.
16:56
В Удмуртии рассказали о стимулирующих выплатах медикам
В Удмуртии в 2020 году медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, было начислено 1 млрд 156 млн рублей дополнительных выплат стимулирующего характера.
16:52
Ойеволе заявил, что «Тамбов» находится на грани катастрофы
Игрок «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал о положении дел в клубе перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» в Москве.
16:44
Лукашенко заявил об управляемом хаосе в международном порядке
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса.
16:43
Путин отметил роль военных в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин на открытии многофункциональных центров Минобороны России для лечения больных COVID-19 отметил роль военных в борьбе с коронавирусом.
16:43
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе.
16:42
В Петербурге закроют все кафе и рестораны с 30 декабря по 3 января
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.
16:37
Йоханнес Бё заявил, что не стал бы сниматься с КМ по примеру норвежских лыжников
Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё прокомментировал снятие своих соотечественников с декабрьских этапов Кубка мира по лыжным гонкам.