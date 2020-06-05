Глава СНБО Украины: Россия собирается построить новую империю

03:00
На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 14 июня
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции до 14 июня. Об этом сообщает pobeda26.ru.
03:00
Николишин раскритиковал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года по хоккею Андрей Николишин поделился мнением по поводу назначения Валерия Брагина главным тренером сборной России.
03:00
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
03:00
Харитонов оценил идею UFC о создании «Бойцовского острова»
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался об идее Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) создать «Бойцовский остров».
03:00
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в экономике страны, отметив, что макроэкономику удаётся сохранить «в рабочем состоянии на очень хорошем, качественном уровне».
03:00
Фанаты гостевых команд не смогут посетить матчи после возобновления РПЛ
Болельщики гостевых команд не смогут посетить матчи после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
МИД России пообещал «адекватный ответ» Чехии на высылку дипломатов
Россия адекватно ответит на решение властей Чехии о высылке двух российских дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского Министерства иностранных дел. Как сообщили дипломаты, 5 июня два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены персонами нон грата.
03:00
Суд отправил главу РВК под домашний арест
Гагаринский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями.
03:00
Буре: у Ларионова должно хорошо получиться на посту главного тренера молодёжной сборной России
Бывший хоккеист сборной СССР и России Павел Буре прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной национальной команды.
03:00
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
03:00
Силы ПВО ВКС провели учения по отражению авиаудара по Москве
Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиационного удара условного противника по Москве. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
03:00
РПЛ назвала сроки летнего трансферного окна
Стало известно, когда для российских футбольных клубов откроется и закроется летнее трансферное окно.
03:00
В Госдуме оценили возможность введения Германией пошлин на газ из США
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT возможное введение Германией штрафных пошлин на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2».
03:00
СМИ: Драчёв призвал бойкотировать отчётно-выборную конференцию СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв разослал в региональные федерации письма с призывом бойкотировать внеочередную отчётно-выборную конференцию организации.
03:00
В Сочи с 6 июня откроются летние кафе и рестораны
В Сочи с 6 июня возобновят работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом. Об этом сообщается на сайте администрации города.
03:00
РПЛ досрочно завершила молодёжное первенство и признала «Динамо» чемпионом
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение не доигрывать сезон молодёжного первенства, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
03:00
Краснов поручил проверить объекты в районах таяния вечной мерзлоты
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить все особо опасные объекты на территориях, подверженных таянию вечной мерзлоты после ЧП с просадкой грунта в Норильске.
03:00
Футболист «Торонто» о ситуации в США: Трамп не может быть президентом
Полузащитник канадского «Торонто» и сборной США по футболу раскритиковал президента страны Дональда Трампа из-за ситуации с массовыми беспорядками.
03:00
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Северный флот приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, который 5 июня зашёл в акваторию Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.
03:00
Буре поддержал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею
Бывший хоккеист сборной СССР и России Павел Буре прокомментировал назначение экс-наставника молодёжной национальной команды Валерия Брагина на пост главного тренера основной сборной.
03:00
Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске
В Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По данным ведомства, резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним.
03:00
Информационные центры по программе реновации в Москве заработали с 5 июня
Центры информирования по переселению в рамках программы реновации жилья в Москве заработали с пятницы, 5 июня.
03:00
В Москве открыли запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию
На столичных порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
03:00
В Греции прошли слушания по апелляции выдачи Винника Франции
Высший административный суд Греции провёл слушания по апелляции на решение греческого Минюста выдать россиянина Александра Винника Франции.
03:00
ВДНХ проведёт онлайн-мероприятия в честь Дня русского языка
ВДНХ проведёт онлайн-мероприятия, посвящённые Дню русского языка, 6 июня.
03:00
В Москве возобновили работу более 80 ярмарок выходного дня
В Москве возобновили работу свыше 80 ярмарок выходного дня. Там усилены санитарные меры в связи с COVID-19.
03:00
Гендиректор «Уфы» рассказал о предварительных сроках летнего трансферного окна в России
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на прошедшем собрании Российской премьер-лиги.
03:00
Агния Кузнецова рассказала о своей роли в фильме «А зори здесь тихие…»
Актриса Агния Кузнецова рассказала о своей роли в фильме «А зори здесь тихие…».
03:00
Россияне рассказали, что чаще всего ломалось дома во время самоизоляции
Россияне рассказали, что чаще всего ломалось у них дома во время режима самоизоляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса YouDo.com.
03:00
Ротенберг объяснил, почему Кудашов покинул пост главного тренера сборной России по хоккею
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг объяснил причины ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера российской сборной.
03:00
Более 6000 больных коронавирусом скончались в Нидерландах
В Нидерландах за прошедшие сутки из-за коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 15 человек, в результате чего общее число скончавшихся от вируса достигло 6005.
03:00
Замглавы МИД России обсудил с послом Греции ситуацию в Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонный разговор с послом Греции в России Екатерини Нассикой.
03:00
Власти Южной Кореи надеются на визит Путина в 2020 году
Власти Южной Кореи надеются, что визит президента России Владимира Путина состоится в 2020 году. Стороны ведут консультации по этому вопросу.
03:00
В Совфеде оценили проект нового КоАП
Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова оценила проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
03:00
Источник: структуры «Газпрома» обеспечили 10,5% общей выручки РФС
Стали известны источники доходов Российского футбольного союза (РФС) за 2019 год.
03:00
Учитель из США рассказал о ситуации в стране
Учитель Джон Бонин из американской Саванны рассказал о ситуации в стране.
03:00
В Депздраве Москвы рассказали о календаре прививок
Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова рассказала о календаре прививок.
03:00
В Роспечати рассказали о состоянии книжной отрасли в условиях пандемии
Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев рассказал о состоянии книжной отрасли в условиях пандемии.
03:00
Вирусолог прокомментировал метод лечения коронавируса в НИИ Склифосовского
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал метод, используемый в НИИ Склифосовского для борьбы с COVID-19.
03:00
У депутата Госдумы зафиксировали коронавирус
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Ротенберг не исключил появление Ларионова в главной сборной России на ЧМ по хоккею
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не исключает, что новый главный тренер молодёжной национальной команды Игорь Ларионов будет включён в штаб главной сборной на чемпионат мира 2021 года.
03:00
Колокольцев представил личному составу замминистра Лебедева
Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу заместителя министра — начальника следственного департамента МВД Сергея Лебедева, министра внутренних дел по Республике Коми Андрея Сицского, начальника управления по Смоленской области Валерия Саржина и начальника управления по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергея Костенко.
03:00
Студенты Пермского медуниверситета вышли на практику в лечебные учреждения
Около 900 студентов Пермского государственного медицинского университета вышли на практику в лечебные учреждения.
03:00
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика тупиковая и крайне опасная.
03:00
Врач дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции.
03:00
СМИ: «Локомотив» рассматривает голкипера «Краснодара» в качестве замены Гилерме
Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен в предстоящее трансферное окно приобрести вратаря, который в ближайшем будущем сможет стать заменой основному голкиперу команды Маринато Гилерме.
03:00
Предприниматель рассказал о работе бизнеса в условиях пандемии
Предприниматель Владимир Петрушкин рассказал о работе бизнеса в условиях пандемии.
03:00
В ЦБ оценили последствия возможной второй волны коронавируса
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о потенциальных последствиях возможной второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Около 3 тысяч заявок в день обрабатывают на горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве
Около 3 тыс. заявок в день обрабатывают операторы горячей линии по вопросам COVID-19 в Москве.
03:00
«Роскосмос» рассказал об астероиде, который пролетит рядом с Землёй
В «Роскосмосе» сообщили, что минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу, 6 июня, Землю и астероид 163348 2002 NN4, составит 5,09 млн км.