Глава СНБО Украины: Россия собирается построить новую империю

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что Владимир Путин собирается построить большую империю, поэтому он будет посягать на страны бывшего СССР, а также Польшу, Румынию и Венгрию. Как передаёт «Телеканал новин 24», Данилов добавил, что Россия также хочет, чтобы Европейский союз прекратил своё существование.

Россия хочет, чтобы Европейский союз прекратил своё существование, поэтому Владимир Путин будет расшатывать ситуацию в европейских странах. Как передаёт «Телеканал новин 24», в этом уверен глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов добавил, что Россия собирается построить большую империю, которая была раньше.

«Без Украины они этого сделать не могут. Им нужна Украина, Белоруссия, Казахстан и всё, что было в рамках Советского Союза», — подчеркнул Данилов.

«Если кто-то считает, что Путин не будет посягать на страны Европейского союза — это тоже ошибка. Они так же будут посягать на страны Балтии, Польшу, Румынию, Венгрию», — рассказал глава СНБО.