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Глава СНБО Украины: Россия собирается построить новую империю

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Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что Владимир Путин собирается построить большую империю, поэтому он будет посягать на страны бывшего СССР, а также Польшу, Румынию и Венгрию. Как передаёт «Телеканал новин 24», Данилов добавил, что Россия также хочет, чтобы Европейский союз прекратил своё существование.
Глава СНБО Украины: Россия собирается построить новую империю
Reuters

Россия хочет, чтобы Европейский союз прекратил своё существование, поэтому Владимир Путин будет расшатывать ситуацию в европейских странах. Как передаёт «Телеканал новин 24», в этом уверен глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов добавил, что Россия собирается построить большую империю, которая была раньше.

«Без Украины они этого сделать не могут. Им нужна Украина, Белоруссия, Казахстан и всё, что было в рамках Советского Союза», — подчеркнул Данилов.
 
«Если кто-то считает, что Путин не будет посягать на страны Европейского союза — это тоже ошибка. Они так же будут посягать на страны Балтии, Польшу, Румынию, Венгрию», — рассказал глава СНБО.
 
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